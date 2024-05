“Todos los ojos puestos en Rafah”, compartida por más de 40 millones

Mientras Israel arrecia sus ataques contra Rafah, en el sur de Gaza, cobra fuerza una campaña mediática que llama a prestar atención al conflicto en este territorio.

Luego del bombardeo a un campamento de refugiados en un barrio de Rafah el pasado domingo, que mató a decenas de inocentes, se ha hecho viral una imagen generada por IA con el eslogan “All eyes on Rafah” (“Todos los ojos puestos en Rafah”).

La imagen muestra una vista aérea de un campamento dispuesto en hileras ordenadas de tiendas de campaña, ubicado entre lo que parecen picos nevados. En el centro, algunas tiendas de campaña de colores más claros están dispuestas con la leyenda “Todos los ojos puestos en Rafah”. Hay un cielo azul claro con nubes algodonosas de fondo, que por supuesto, no se parece en nada a Rafah de ahora.

Al cabo de una semana, esta imagen se convirtió en una piedra de toque de solidaridad con el pueblo de Gaza. Hasta la publicación de este informe se cuentan más de 43 millones de réplicas, entre ellas de celebridades mundiales.

La frase viral surgió por primera vez en febrero de la mano del representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Richard Peppercorn, en un comentario sobre Gaza y la Cisjordania ocupada.

“Todos los ojos están puestos en Rafah”, dijo Peppercorn en una conferencia de prensa en momentos en que Israel amenazaba con intensificar sus ataques en el sur de Gaza. Desde entonces, el lema ha aparecido en carteles de protesta y otras publicaciones en las redes sociales, donde el apoyo a Palestina está creciendo en medio de las atrocidades del régimen israelí contra civiles en Gaza.

🎥🇵🇸 | Una imagen 📷 que pide atención a la guerra de Israel en #Gaza ha sido compartida por más de 32 millones en Instagram en 24 horas.



🔺La campaña "All Eyes on Rafah" ("Todos los ojos puestos en #Rafah") denuncia la "masacre" y pide un alto el fuego inmediato. pic.twitter.com/956nuenOlb — HispanTV (@Nexo_Latino) May 29, 2024

De acuerdo con la revista Forbes, el material visual alusivo a este tema ha sido tendencia no solo en Instagram, donde se calcula que circulan cerca de 100 000 publicaciones, sino también en la plataforma TikTok, con más de 195 000 contenidos.

Grupos como Save the Children, Oxfam, Americans For Justice In Palestina Action, Jewish Voice For Peace y Palestina Solidarity Campaign han contribuido a viralizar la problemática y a llamar la atención de todo Internet.

Al inicio de la guerra en Gaza, Israel comenzó a bombardear el norte del enclave y avanzó hacia abajo, desplazando a los palestinos de sus hogares obligándolos a huir hacia el sur.

Según las Naciones Unidas, alrededor de 1,4 millones de personas buscaron refugio en el sur de los bombardeos israelíes en febrero, cuando Israel anunció que iba a realizar una operación terrestre en Rafah.

A mediados de abril, el régimen israelí empezó a intensificar sus ataques contra Rafah y continúa su invasión terrestre, pese a los llamamientos internacionales.

El martes, informes dan cuenta de un nuevo ataque aéreo sobre un campo de desplazados en Rafah, con un saldo de más de una veintena de palestinos muertos y decenas de heridos. Mientras el total de víctimas mortales de los ataques israelíes en la Franja de Gaza ha asesinado más de 36 096 palestinos, según el Ministerio palestino de Salud

ayk/ncl/mkh