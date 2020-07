HAMAS llama a una revolución masiva contra Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) llama al pueblo palestino a lanzar una revolución masiva contra la anexión de la ocupada Cisjordania.

“El enemigo sionista, secundado por la criminal Administración de EE.UU. y algunos países árabes conspiradores, se está preparando para anunciar un nuevo complot contra Palestina que incluye la anexión de sus tierras para convertir Cisjordania y el valle del Jordán en territorios israelíes sin que los palestinos tengan derecho alguno sobre ellos”, ha anunciado este martes HAMAS en un comunicado.

Este plan, añade la declaración, es la continuación de las políticas expansionistas del régimen de Israel, que comenzaron con la ocupación de las tierras palestinas en 1948 y que prosiguieron con los desastrosos Acuerdos de Oslo en 1993.

Además, ha alertado que, “si la nación palestina no se levanta, y en este camino no contará con el respaldo de los jóvenes de la comunidad islámica para contrarrestar esta conspiración, el próximo peligro será muy grande, no solo para Palestina, sino para toda la región”.

“Rebélense, los libres héroes, hombres y mujeres, ya que, si se pierde la tierra, se pierde el hombre, y se violan los hogares y se saquean las riquezas”, ha enfatizado el movimiento palestino.

HAMAS ha hecho estas declaraciones después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y pese a un rechazo contundente a nivel internacional, haya adelantado que el régimen de Israel empezará, a partir del próximo julio, la anexión del 30 % de Cisjordania, territorio palestino ocupado tras la guerra de los Seis Días en 1967.

Para responder a la nueva violación israelí, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, anunció el lunes que su país presentará un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) sobre las violaciones israelíes en Cisjordania.

