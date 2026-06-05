Retirada en Beirut tras advertencia de Irán: humillación para EEUU e Israel

Los objetivos estaban marcados, las coordenadas estaban fijadas y el presidente estadounidense había aprobado lo que debía ser un ataque a gran escala.

Por Ali Hammoud*

Donald Trump había dado personalmente luz verde al acto de agresión contra el suburbio sur de Beirut, Dahiya, el tipo de golpe destinado a decapitar a la resistencia y destrozar la moral de la población.

De repente, se filtraron informaciones a los medios estadounidenses e israelíes, preparando a la opinión pública para una coartada clásica: un Trump furioso “gritando a un Netanyahu loco”, supuestamente obligándolo a dar marcha atrás por pura ira presidencial.

Era una obra escrita para hacer que Washington pareciera un pacificador que frena a su aliado descontrolado.

Entonces llegó la realidad. Irán no emitió un comunicado de prensa, sino una orden de combate. El mensaje fue claro: si Dahiya arde, el norte de la Palestina ocupada también arderá, y el fuego podría no detenerse ahí.

En cuestión de horas, la aprobación de Trump se desvaneció y el ataque fue cancelado. El gran “congelamiento de Dahiya” no fue un avance diplomático, sino una retirada humillante.

Este repliegue teatral marca una de las humillaciones estratégicas más profundas que Estados Unidos e Israel han sufrido en años. Un presidente de una supuesta “superpotencia” se vio obligado a tragarse una amenaza directa, cancelar una operación y luego fingir que había sido idea suya.

En este momento, la Casa Blanca cree erróneamente que su guerra económica contra Irán —las sanciones ilegales y asfixiantes, el bloqueo naval, la estrangulación sistemática de la economía iraní— es más fructífera. Un ataque directo iraní contra los territorios ocupados del norte habría obligado a la máquina de guerra estadounidense a intervenir militarmente, incendiando la región y destruyendo de inmediato los “frutos” esperados de esa campaña de presión económica.

Sin embargo, Washington no ha cancelado la opción de otra agresión militar contra Irán; simplemente la ha colocado en un estante, a la espera de circunstancias más favorables. Así que no se confunda la retirada con la paz. Trump se echó atrás en Dahiya no por misericordia, sino para proteger el asedio. Las bombas quedaron en pausa para que el bloqueo pudiera seguir endureciéndose sin interrupciones.

Pero, mientras el polvo se asentaba sobre esta humillación, estalló una campaña coordinada que inundó las redes sociales y se filtró entre las comunidades desplazadas, impulsando la misma pregunta cargada: ¿dónde estaba Irán? ¿Por qué Teherán se movilizó de forma total para proteger Dahiya, pero permaneció al margen mientras el sur del Líbano ardía?

Esto no es la angustia espontánea de los dolientes, sino una operación psicológica deliberada, fabricada para abrir una brecha entre el pueblo libanés y la única potencia que lo respalda.

La respuesta a esta duda fabricada exige el tipo de honestidad que destruye la propaganda.

En primer lugar, la posición oficial libanesa ató las manos de Irán desde el principio. Teherán impulsó un alto el fuego integral que abarcara todo el Líbano desde las primeras horas de sus conversaciones indirectas con Estados Unidos. El obstáculo no fue la vacilación iraní, sino el presidente libanés y el gobierno, que trabajaron activamente para impedir un cese total de las hostilidades. No se puede exigir que Irán logre por sí solo lo que los propios responsables libaneses sabotearon.

En segundo lugar, Irán está luchando con su arma más afilada y silenciosa: la diplomacia. Tras puertas cerradas, Teherán está librando la batalla diplomática más intensa imaginable. Ha colocado un alto el fuego integral en la región, especialmente en el Líbano, como el primer punto en sus conversaciones indirectas con Estados Unidos, negándose a cualquier concesión mientras continúe el bombardeo del Líbano.

En tercer lugar, y quizás lo más revelador de todo, Irán ha vinculado literalmente la apertura de la arteria petrolera más vital del mundo con un alto el fuego definitivo en el Líbano. El estrecho de Ormuz ha permanecido cerrado desde que comenzó la tercera guerra impuesta contra Irán, un estrangulamiento de la energía global que Teherán se niega a aflojar. La condición para su reapertura es inequívoca: debe declararse un alto el fuego fuerte, completo y real en el Líbano.

Estrecho de Ormuz es la línea vital de la economía global, y Irán la mantiene no solo para su propio beneficio directo, sino para obligar a Occidente a detener el derramamiento de sangre en el sur del Líbano. Ese único hecho dice más que cualquier ataque aéreo sobre el lugar que ocupa el Líbano en el cálculo de Teherán.

En cuarto lugar, basta con observar los resultados en el campo de batalla y preguntarse si este es realmente un frente abandonado. Israel está entrando en una picadora de carne de su propia creación. Drones de fibra óptica, invisibles para el radar e inmunes a las interferencias, cazan diariamente a las tropas y blindados israelíes. Los propios oficiales del enemigo admiten que no tienen solución.

Doscientos ochenta y seis Merkava han quedado reducidos a acero carbonizado. Cada nuevo soldado que Israel lanza hacia el sur del Líbano se convierte en otro objetivo. No se trata de un ejército que corre hacia la victoria, sino de un ejército que amplía su propio cementerio.

La resiliencia del sur es una prueba viva de que la estrategia del eje —empoderamiento local, adaptación tecnológica— está funcionando. Irán no necesita disparar misiles para demostrar su compromiso cuando el sur ya está frustrando la invasión terrestre más avanzada que el mundo haya visto.

En quinto lugar, la fórmula ahora en vigor es deliberada y devastadoramente eficaz: un ataque contra Dahiyeh provoca una respuesta iraní; el bombardeo del sur provoca la represalia de Hezbolá contra el norte ocupado. Esta división de funciones no es abandono, sino una cadena calibrada de disuasión que ya ha sido puesta a prueba.

El enemigo intentó romperla y fracasó. Incluso el presidente libanés intentó maniobrarla políticamente y fracasó. La agonía del sur es respondida con fuego sobre los asentamientos del norte, y el mando enemigo sabe que ampliar la guerra sobre Beirut lleva el peso de Irán directamente a la balanza.

El parpadeo de Trump ante Dahiya es prueba de que las nuevas reglas de enfrentamiento establecidas por Irán y Hezbolá están funcionando. Una “superpotencia” en declive, que podía arrasar ciudades, fue reducida a cancelar un ataque y vender la retirada como diplomacia.

La resistencia inquebrantable del sur ha ido ampliando el cementerio del enemigo día tras día. La pregunta “¿Dónde está Irán?” será respondida plenamente cuando los historiadores escriban que el sur resistió, no a pesar de la estrategia de Teherán, sino gracias a ella.

Hasta ese día, la humillación del Imperio ofrece una verdad que los escombros no pueden borrar: las bombas más grandes del mundo aún pueden ser detenidas por la mera posibilidad de una respuesta decidida.

* Ali Hammoud es un escritor e investigador libanés.