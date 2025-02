Zakaria Zubeidi, ícono de la Resistencia liberado de Yenín y la peor pesadilla de Israel

Zakaria Zubeidi, ícono de la Intifada y exlíder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, fue liberado en la 3.ª ronda del canje de presos entre HAMAS e Israel.

Por: Maryam Qarehgozlou

En un momento triunfante para la Resistencia palestina, el ícono de la Intifada Zakaria Zubeidi, exlíder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, fue liberado en la tercera ronda del intercambio de prisioneros entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el régimen israelí, conocido como ‘Tormenta de los Libres’, el jueves.

Apareciendo con su traje de prisión, el luchador por la libertad de 49 años, demacrado y en muy mal estado, con la cabeza rapada, levantó desafiante dos dedos en señal de victoria mientras era cargado en hombros por sus jubilosos seguidores que coreaban su nombre en la Ramala ocupada tras su liberación.

La liberación de Zubeidi, junto con otros 109 palestinos ilegalmente detenidos en prisiones israelíes, fue el resultado de un acuerdo de alto el fuego alcanzado el 15 de enero entre HAMAS y el régimen sionista de apartheid, poniendo fin a la guerra genocida de Israel contra Gaza, que duró 15 meses y que resultó en la muerte de más de 47 000 palestinos.

Símbolo de resistencia, liderazgo y orgullo cultural, Zubeidi soportó innumerables adversidades y pérdidas en su vida, pero permaneció firme en su lucha contra la ocupación de su tierra, que dura ya décadas.

En su momento, fue considerado uno de los “hombres más poderosos” en la ciudad ocupada de Yenín, y enfrentó múltiples intentos de asesinato. Pasó años en las cárceles tanto del régimen israelí como de la Autoridad Palestina.

La resiliencia y el sacrificio de Zubeidi se ejemplifican con la trágica pérdida de varios miembros de su familia —incluyendo su madre, hermanos e hijo— así como la destrucción de su barrio y su hogar.

El regreso del héroe tras casi siete años en las prisiones israelíes es un punto de encuentro para aquellos que continúan luchando por la liberación de su tierra de la ocupación sionista.

Zakaria Zubeidi es transportado por sus seguidores en Ramalá tras ser liberado de una prisión israelí. (Foto: AP)

¿Quién fue Zakaria Zubeidi?

Zubeidi nació en 1976 en la familia Zubeidi, como uno de los ocho hijos de Mohammed y Samira Zubeidi, en el campo de refugiados de Yenín, en la Cisjordania ocupada.

Su familia había sido expulsada por la fuerza de su aldea cerca de Cesárea en 1948, cuando el régimen israelí ocupó por primera vez los territorios palestinos.

El padre de Zubeidi fue detenido en la década de 1960 por ser miembro del movimiento Al-Fatah, fundado por el fallecido líder palestino Yaser Arafat.

Cuando Arna Mer-Khamis, una profesora judía y activista por la paz, fundó el Teatro de la Piedra (posteriormente conocido como el Teatro de la Libertad) después de la primera Intifada (levantamiento) en 1987, la madre de Zubeidi, Samira, ofreció el piso superior de la casa familiar para los ensayos.

En ese entonces, Zubeidi, que tenía 12 años, su hermano mayor Daoud, y otros cuatro chicos de su misma edad formaron el núcleo de la troupe.

Zubeidi asistió a la escuela de la UNRWA en el campo de refugiados de Yenín y fue un excelente estudiante.

En 1989, a los 13 años, sufrió una herida de bala en la pierna cuando lanzaba piedras a soldados israelíes, lo que lo dejó hospitalizado durante seis meses y le obligó a someterse a cuatro operaciones.

La grave lesión le dejó una pierna más corta que la otra y una cojera visible.

A los 14 años, fue arrestado por primera vez, nuevamente por lanzar piedras, y encarcelado durante seis meses. Durante este tiempo, se convirtió en el representante de los niños prisioneros ante el gobernador de la prisión.

Un año después, fue arrestado nuevamente por lanzar cócteles molotov y encarcelado por cuatro años y medio. En prisión, aprendió hebreo y se volvió políticamente activo.

El 3 de marzo de 2002, la vida de Zubeidi dio un giro trágico cuando su madre, Samira, fue asesinada durante una incursión militar israelí en Yenín. Fue un gran impacto emocional para él.

Ella se había refugiado en la casa de un vecino y fue disparada por un francotirador israelí mientras se encontraba cerca de una ventana, desangrándose hasta morir. El hermano de Zubeidi, Taha, también fue asesinado por los soldados poco después.

Un mes más tarde, el ejército israelí lanzó una ofensiva a gran escala sobre el campo de refugiados de Yenín, destruyendo cientos de casas, dejando a 2,000 personas sin hogar, y provocando la muerte de incontables palestinos.

Zubeidi fue testigo de la destrucción de su hogar familiar, junto con gran parte del campamento, por parte del ejército de ocupación israelí.

Este evento transformó la vida de Zubeidi, quien se unió a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el brazo armado de Al-Fatah, convirtiéndose eventualmente en un líder importante del grupo.

Después de varias operaciones exitosas de resistencia contra el régimen israelí, Zubeidi fue incluido en la lista de los hombres más buscados por Israel en la Cisjordania ocupada y fue la figura más poderosa de Jenín.

Zubeidi sobrevivió a cuatro intentos de asesinato por parte de Israel, según diversas versiones.

El 15 de julio de 2007, Israel anunció que Zubeidi sería incluido en una amnistía ofrecida a los combatientes de las Brigadas de Al-Aqsa de Al-Fatah.

A partir de 2008, fue contratado por el hijo de Arna, Juliano Mer-Khamis, como director del Teatro de la Libertad en el campo de refugiados de Yenín.

En este rol, Zubeidi utilizó el arte como método para denunciar la ocupación israelí y la opresión de los palestinos, brindando apoyo a los jóvenes palestinos a través de la resistencia cultural y proporcionándoles una manera artística de expresarse en medio de la violencia de la ocupación.

El 28 de diciembre de 2011, Israel revocó la amnistía de Zubeidi, a pesar de que él mantenía que no había violado ninguna de sus condiciones.

Fue detenido sin cargos por la Autoridad Palestina durante seis meses y luego fue mantenido en una cárcel de la AP en lo que se llamó “custodia protectora”.

En 2018, Zubeidi comenzó sus estudios de maestría en la Universidad de Bir Zeit. Sin embargo, en 2019, fue arrestado por las fuerzas israelíes y detenido por cargos de resistencia armada a la ocupación.

A pesar de su encarcelamiento, logró obtener su título de maestría mientras languidecía tras las rejas.

Zubeidi, el más destacado de los seis palestinos involucrados en la Operación del Túnel de la Libertad en septiembre de 2021, logró escapar de la instalación de máxima seguridad de Gilboa excavando un túnel con nada más que una cuchara.

Fue recapturado y regresó a prisión una semana después, donde sufrió torturas brutales que requirieron hospitalización.

La vida de Zubeidi ha estado marcada por la pérdida y el sacrificio por la causa palestina.

Su hijo de 21 años, Mohammed, un joven líder de la Brigada de Yenín, fue martirizado cuando un dron israelí atacó el coche en el que viajaba el pasado septiembre.

En un video sin fecha, un joven Zubeidi se le ve sosteniendo a Mohammed cuando era un niño pequeño, expresando sus esperanzas para el futuro de su hijo: “Quiero que mi hijo sea educado. Quiero que viva una vida mejor que la que estamos viviendo. Quiero que obtenga títulos académicos, que sea médico, abogado, ingeniero, lo que él quiera”.

“Ese es mi deseo, y trabajaré duro para ello. Pero eso depende de si los ‘israelíes’ le permitirán la oportunidad de crecer y lograr esas cosas”, indicó.

Zubeidi también lamentó la pérdida de su hermano Daoud, quien sucumbió a sus heridas después de ser disparado por las fuerzas israelíes hace tres años. Trágicamente, los tres hermanos de Zubeidi fueron martirizados por las fuerzas israelíes durante su tiempo de detención.

Una vez dijo que se enteró de la muerte de su padre a través de un altavoz de mezquita mientras estaba preso en Yenín, y que su encarcelamiento le impidió asistir a los funerales de cualquiera de sus familiares.

“Mi madre fue martirizada en la Batalla del Campamento de Yenín y enterrada por la Cruz Roja; no pudimos llegar a ella debido a la intensidad de la batalla. [...] Mi hermano Taha fue enterrado mientras yo estaba bajo los escombros del campamento y las casas destruidas”, compartió después del martirio de su hermano.

“Hoy, Daoud se ha unido a ellos, y no pude despedirme ni realizar los rituales de luto. No sé cómo es; nunca lo he experimentado personalmente”, recalcó.

Varios otros miembros de su familia también han sido martirizados o encarcelados, incluidos Jibril, Mohammed (Al-Nish) y Naim Zubeidi.

Como ícono de la lucha palestina, él se ofreció desinteresadamente a donar su médula ósea a Walid Daqqa, líder y prisionero del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), antes del martirio de Daqqa.

Antes de la liberación de Zakaria, el ejército israelí asaltó su casa en el campo de refugiados de Yenín, que ha sido el sitio de una incursión importante por las fuerzas israelíes, que comenzó poco después de que el acuerdo de alto el fuego con Gaza entrara en vigor el 19 de enero.

Durante el asalto, los soldados israelíes destruyeron su casa y acosaron a su familia, esposándolos y vendándoles los ojos, incluyendo a su hijo de 14 años.

En un intento por sofocar su espíritu, los soldados advirtieron a la familia que no celebraran la liberación de Zakaria.

Al recuperar su libertad, Zubeidi expresó solidaridad con el pueblo palestino, invocando la misericordia divina para los mártires de Gaza y deseando una pronta recuperación para los heridos.

Asimismo, rezó por el regreso seguro de los desplazados y extendió su protección a la gente del campo de Yenín, según reportaron medios locales.

Zubeidi fue citado diciendo: “Que Dios tenga misericordia de los mártires de Gaza, sane a sus heridos, los devuelva a sus hogares de manera segura y proteja al campo de Yenín”.

Se refirió a su libro y disertación de tesis, El Cazador y el Dragón: Existencia Fugaz en la Condición Palestina, 1968–2018, y declaró orgulloso ante una multitud de miles: “El dragón es el dueño de la tierra, y el cazador es un invasor que debe irse”.

