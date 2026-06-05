Líder de Irán concede indulto y conmuta penas de más de 2000 presos

El Líder de la Revolución Islámica ha indultado o conmutado las penas de más de 2000 condenados por el Eid al-Qadir, una importante festividad musulmana.

El indulto, aprobado por el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, a petición el jefe del Poder Judicial iraní, Qolam Hosein Mohseni Eyei, se aplica a los reclusos condenados por tribunales generales y revolucionarios, tribunales militares e instituciones penitenciarias gubernamentales.

El funcionario judicial Ali Mozafari ha declarado este viernes que los condenados que puedan acogerse a la libertad condicional no deben tener demandantes particulares, carecer de antecedentes penales y haber demostrado signos de rehabilitación tras cumplir parte de su condena. También se tienen en cuenta la edad, las circunstancias familiares y la naturaleza del delito.

“El principio fundamental del sistema judicial es la ejecución íntegra de las sentencias. Pero cuando durante la ejecución de la sentencia queda claro que una persona se ha reformado y que el castigo continuo es innecesario, es posible conceder el indulto o reducir la pena”, ha destacado Mozafari.

El funcionario ha reiterado que la mayoría de los 2000 convictos indultados serán puestos en libertad de inmediato.

Mozafari marcó líneas rojas claras, afirmando que los condenados por delitos contra la seguridad, espionaje, acciones contra la seguridad nacional interna o externa, y aquellos que hayan amenazado la seguridad pública no serán indultados bajo ninguna circunstancia.

“En la situación actual, en la que la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra impuesta por arrogancia global, Estados Unidos y el régimen sionista actúan con total contundencia contra los crímenes contra la seguridad nacional, y esta categoría de condenados queda excluida de cualquier reducción de pena o indulto”, ha recalcado Mozafari.

Los casos con demandantes particulares tampoco pueden recibir clemencia hasta que se obtenga el consentimiento del demandante.

Estos indultos se anuncian habitualmente en importantes ocasiones religiosas y nacionales. Eid al-Qadir conmemora el momento en que el Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (la paz sea con él), designó al Imam Ali (la paz sea con él) como su sucesor.

Según Mozafari, las comisiones provinciales de indulto y una comisión central revisaron los casos que cumplían los requisitos, a pesar de las limitaciones de tiempo derivadas de los días festivos y la situación de emergencia que atraviesa el país.

Ha remarcado que en que las decisiones se basan exclusivamente en criterios legales y que ninguna presión o exigencia externa influye en el proceso.

“Ninguna presión, exigencia o consideración ajena a los marcos legales tiene efecto alguno en el proceso de revisión”, ha recalcado.

El indulto se produce en un momento en que Irán sigue enfrentando un aumento de actos del terrorismo por parte de Estados Unidos e Israel. Mozafari ha reiterado que quienes hayan sido condenados por delitos contra la seguridad del Estado quedan totalmente fuera del alcance de cualquier reducción de pena o indulto.

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