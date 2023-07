“EEUU y el ente sionista son los culpables de atentado a la AMIA”

El atentado contra la AMIA ha sido el peor en la historia de Argentina y casi 30 años después no han sido identificados los autores, ni juzgado un solo sospechoso.

El 18 de julio de 1994 se registró una explosión en la puerta de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, derrumbando el edificio y causando la muerte de 85 personas. Inmediatamente y hasta el sol de hoy, Estados Unidos, el ente sionista y entidades proisraelíes en Argentina acusan de este atentado a Irán y el movimiento Hezbolá de El Líbano, sin presentar una sola prueba que corrobore sus señalamientos.

En entrevista exclusiva con HispanTV, el analista internacional Pablo Jofré Leal asegura que “cuando hay un interés político manifiesto, como las próximas elecciones presidenciales en Argentina, salen a relucir con bombos y platillos este tipo de situaciones para favorecer a ciertos candidatos que tienen muy buenas relaciones con la embajada israelí. Este atentado contra la AMIA no solo ha sido el peor atentado en la historia de Argentina, sino que casi 30 años después no han sido identificados los autores, ni arrestados los responsables, no ha sido juzgado ni un solo sospechoso”.

Para el analista, “las comunidades judías de Argentina que están pidiendo justicia, deben buscar las respuestas en aquellos que han culpado a otros, callando y ocultando las pruebas que hay detrás de este hecho. [...] los medios occidentales manejados por el sionismo no han podido probar ni una sola de sus acusaciones, porque EE.UU., el régimen israelí, la CIA, el Mossad, son los verdaderos responsables de este atentado”.

“Estos entes son los verdaderos culpables de lo ocurrido en la AMIA; el historial que los define los pone en evidencia: son capaces de matar inocentes con tal de lograr sus planes y conocemos de este tipo de operaciones, buscan culpar a otros de crímenes cometidos por ellos y perseguirlos como culpables, sancionarlos, embargarlos, generar guerras, desestabilizar, generar la caída de gobiernos. El objetivo es y será perseguir a Irán, por todas las vías, por todos los lugares del mundo”, concluyó Jofré Leal.

Fuente: HispanTV Noticias

