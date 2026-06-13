México recibe a Irán en feria ‘Aldea Global’ del Mundial 2026

La cultura persa y las tradiciones iraníes tendrán un lugar especial en la Ciudad de México hasta el 21 de junio.

La Embajada de la República Islámica de Irán en México preside el pabellón iraní en la Aldea Global 2026, una celebración multicultural que es parte de los eventos organizados por el Gobierno de la Ciudad de México con motivo del Mundial de fútbol.

Este viernes 12 de junio, dicha delegación ameniza la tarima principal del evento en el Bosque de Chapultepec con música de un grupo iraní y la demostración deportiva de una disciplina ancestral.

El pabellón de Irán ofrece comidas típicas, artesanías y alfombras persas, así como la escritura del nombre de los asistentes en caligrafía persa.

La Aldea Global acerca a los mexicanos y a los turistas a la cultura iraní, cuyo pabellón ha sido recibido con mucha calidez y curiosidad.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

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