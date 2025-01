Sube el encono entre Sheinbaum y Piña

Uno de los asuntos más controvertidos en los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum es la Reforma al Poder Judicial.

La presidencia y las mayorías de Morena en el Congreso, incrementaron sus comentarios hacia la presidencia de la Suprema Corte.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia y la presidenta Claudia Sheinbaum, subieron de tono las acusaciones sobre la elección por voto popular de los ministros, jueces y magistrados. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte acusó a los gobiernos de Morena de haber creado un ambiente de deslegitimación, persecución y amenazas contra los jueces. La presidenta de México aseguró que la ministra Norma Piña y otros ministros más pretenden que los fideicomisos del Poder Judicial no se integren a la Tesorería, que se interrumpan los trabajos de la Comisión del Poder Judicial y que no se reduzca el salario de ministros, jueces y magistrados.

La presidenta Sheinbaum, ha contado con el obvio apoyo de la mayoría de los legisladores de su partido en ambas cámaras en donde el discurso de los legisladores mantiene como fecha firme y sin cambios, el próximo 1 de junio.

En esta ocasión los argumentos de la oposición no valieron se hará la elección del Poder Judicial, aunque esto llegó a un diferendo que no se había visto en la historia de México, la presidenta de México y la presidenta de la Suprema Corte cayeron en una serie de diferencias y discusiones que pudieron haber afectado la democracia mexicana, sin embargo para otros senadores no fue así.

Aún falta por resolver con cuánto dinero contará el Instituto Nacional Electoral, para realizar la votación de jueces, ministros y magistrados.

Arturo Calvillo, Ciudad de México

