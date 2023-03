Por estas razones AMLO rechaza informe de EEUU sobre DDHH en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un bodrio el informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos en su país.

El documento tacha a las Fuerzas Armadas mexicanas de haber violado los derechos humanos de los ciudadanos.

Durante su discurso diario, el mandatario mexicano, aseguró que en su Gobierno, no hay masacres, torturas, persecuciones o represión. Agregó que su Administración, garantiza la libertad de expresión, no se persigue y no se reprime a nadie.

Al calificar el informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos como “un bodrio”, AMLO aclaró que estas críticas no representan a todo el Gobierno que encabeza Joe Biden u otros personajes estadounidenses que han estado en México en términos respetuosos. Sin embargo, explicó que el texto carece de sustento.

AMLO remarcó que el Departamento de Estado de Estados Unidos se rige por una política añeja de querer meterse en la vida pública de otros países.

Además, enfatizó que México va reduciendo la incidencia delictiva, aplicando la estrategia de atender a las causas que originaban esos indicadores.

glm