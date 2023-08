Suecia menos segura, con una imagen dañada, tras profanación del Corán

Las autoridades de Suecia reconocen que las blasfemias contra el Corán en Estocolmo han empeorado la situación de seguridad, además de dañar la imagen del país.

“Es una situación grave que se retrate a Suecia como un país islamófobo, mientras que las quemas del Corán no solo hicieron que el país fuera menos seguro, sino que también dañaron su imagen”, ha lamentado este jueves el ministro de justicia sueco, Gunnar Strommer en una conferencia de prensa conjunta con Charlotte von Essen, jefa del Servicio de Seguridad del país.

Von Essen, a su vez, ha indicado que la amenaza a la seguridad de este país ha aumentado desde marzo y seguirá siendo alta.

Tras una reunión del comité parlamentario sobre el empeoramiento de la imagen global del país escandinavo por las repetidas profanaciones del Corán, el canciller sueco, Tobias Billstrom, ha instado a adoptar medidas serias respecto a la quema de libros sagrados.

Aunque insultar al Corán legalmente no es prohibido en Suecia, no es apropiado, ha dicho para luego agregar que el Gobierno sueco no aprueba tales actos. Además, ha afirmado que sigue en contacto con sus homólogos de varios países islámicos, incluido el de Irán, Hosein Amir Abdolahian, para abordar el tema.

Últimamente, el Corán, libro sagrado de los musulmanes, ha sido objeto de actos de profanación por parte de elementos extremistas en Suecia y Dinamarca, que fueron perpetrados bajo la mirada cómplice de los policías.

En respuesta a la autorización prestada por las autoridades suecas para la blasfemia contra el Corán en Estocolmo (capital de Suecia), los musulmanes salieron en diversos países a protestar y exigir medidas de represalia para los autores y patrocinadores de estos actos islamófobos.

En este contexto, el llamado de las instituciones y personalidades de los países islámicos a boicotear los productos suecos ha sido recibido con beneplácito en el mundo islámico.

🔴▶️Los supermercados en #Catar están retirando los productos suecos de sus estanterías, en protesta por la nueva profanación del Corán en #Suecia.#Islamophobia pic.twitter.com/USt3rxnDoB — HispanTV (@Nexo_Latino) July 26, 2023

La lista de marcas suecas que enfrentarían boicot en países musulmanes es larga. Teniendo en cuenta que la población musulmana suma 1900 millones, Suecia tiene que preocuparse por su economía orientada a la exportación.

sre/mrg