Irán insta a AIEA a no convertir informes en una palanca de presión

Irán ha instado a la AIEA a evitar convertir el informe técnico en un instrumento de presión política si quiere formar parte de una solución diplomática.

En una nota emitida en su cuenta en X, el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, ha reaccionado este sábado a un informe unilateral de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y las declaraciones de su director general, Rafael Grossi, sobre la falta de acceso del organismo a algunas instalaciones dañadas, así como el estado de las reservas de uranio y la cuestión de la denominada “pérdida de continuidad del conocimiento” en el programa nuclear de Irán.

Al respecto, ha señalado que la “ambigüedad”, la “falta de acceso” y la “pérdida de continuidad del conocimiento”, de las que habla Grossi, no surgieron de la nada y son los resultados de los ataques militares de Estados Unidos y el régimen israelí contra las instalaciones que fueron protegidas; ha agregado que el director general del AIEA, quien demostró estar completamente a merced de Estados Unidos y Occidente, lamentablemente nunca condenó estos ataques.

“No es posible ignorar el origen de la interrupción y luego formular las consecuencias de esa misma interrupción contra Irán”, ha aducido.

Qaribadi ha enfatizado que si la cuestión es la verificación y la no proliferación, lo primero que se espera del director general es que adopte una postura clara y legal contra el ataque a las instalaciones amparadas por acuerdos de salvaguardias, y que mantenga la imparcialidad para formar parte de una solución diplomática.

“Con este enfoque político y esta dependencia, ¿cómo podrá la persona mencionada, que además es candidato a la secretaria general de la ONU, gestionar esta importante organización de forma independiente y profesional?”, ha cuestionado.

El vicecanciller iraní ha denunciado que repetir la cifra del “60 por ciento” y proponer posibles escenarios sobre armas, sin una explicación precisa del marco legal, es más político que técnico.

En este sentido, ha subrayado que el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear no establece un límite numérico para el porcentaje de enriquecimiento, y que el criterio legal es la no desviación de materiales y actividades nucleares hacia fines militares. “El programa nuclear de Irán ha sido pacífico e Irán ha actuado dentro del marco de sus obligaciones legales”, ha aclarado.

Qaribabadi ha denunciado que el organismo no puede, por un lado, informar sobre los efectos de un ataque militar, y por otro, ignorar la responsabilidad de sus perpetradores y exigir que Irán pague los costos técnicos y políticos de la inseguridad generada por los agresores. Ha aseverado que esto no constituye ni verificación ni fomento de la confianza.

Asimismo, ha matizado que si la AIEA desea formar parte de una solución diplomática, debe evitar convertir el informe técnico en un instrumento de presión política. “Las salvaguardias no se fortalecen con acciones militares, amenazas ni resoluciones; se fortalecen con la imparcialidad, el cumplimiento del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y la condena inequívoca de los ataques contra las instalaciones bajo la supervisión de la agencia”, ha agregado.

El funcionario iraní ha hecho énfasis en que no se puede bombardear instalaciones protegidas, eliminar el acceso y la seguridad necesarios para la inspección y luego utilizar el resultado de ese mismo ataque como una distracción contra Irán.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron su agresión militar conjunta contra Irán el 28 de febrero, tras la guerra que libraron en junio del año pasado, en que atacaron tres sitios nucleares iraníes, entre otros objetivos. Ambos conflictos se desencadenaron mientras Teherán mantenía conversaciones diplomáticas indirectas con Washington sobre su programa nuclear pacífico.

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