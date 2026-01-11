Israel lanza una serie de bombardeos intensos contra el sur de Líbano

El régimen israelí ha atacado este domingo varias áreas del sur del Líbano, rompiendo nuevamente el alto el fuego que había estado en vigor desde hace 14 meses.

Las fuerzas israelíes, en una nueva oleada de agresiones, han atacado los alrededores de la localidad de Jbaa, las colinas de Reyhan, Al-Jubur y Al-Mahmudiyeh.

Además, en otro ataque aéreo, la localidad de Al-Qatrani ha sido blanco de bombardeos, mientras que la región de Wadi Barghaz también ha sido atacada por las fuerzas sionistas.

Esta serie de agresiones se suma a las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel que se han intensificado en las últimas semanas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 27 de noviembre de 2024, el régimen israelí ha llevado a cabo numerosas incursiones aéreas y terrestres en territorio libanés, alegando que sus ataques están dirigidos contra posiciones e infraestructuras del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá).

Desde entonces, Tel Aviv ha llevado a cabo más de 10 000 incursiones que han matado a decenas de libaneses. Beirut ha advertido que las violaciones del alto el fuego por el régimen israelí representan un riesgo para la estabilidad no solo del país árabe, sino también de la región.

