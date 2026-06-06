EEUU eleva a nivel “crítico” la amenaza de espionaje israelí en su contra

El Pentágono ha elevado al nivel más alto la evaluación de la amenaza que representa el espionaje del régimen israelí contra Estados Unidos.

Según ha revelado este sábado el sitio estadounidense NBC News, el Departamento de Guerra del país norteamericano (el Pentágono), cada vez más preocupado por el aumento del espionaje israelí contra Estados Unidos, ha reclasificado recientemente el nivel de amenaza de contrainteligencia del principal aliado de Washington en Asia Occidental.

Citando a dos funcionarios estadounidenses y un exfuncionario estadounidense, el informa afirma que la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) del Pentágono ha incrementado su evaluación de dicha amenaza al nivel de “crítico”, en medio de las crecientes tensiones entre Washington e Israel por el conflicto con Irán.

Las fuentes han destacado la preocupación que existe por los posibles esfuerzos de Israel para vigilar a altos responsables estadounidenses y obtener información sobre los procesos internos de toma de decisiones en Washington, en especial, sobre los acontecimientos en la región de Asia Occidental.

Al respecto, el informe precisa que los esfuerzos recientes de Israel habrían ido mucho más allá de las actividades de inteligencia consideradas habituales o esperadas entre países aliados.

La evaluación de la DIA, que incluye un documento de siete páginas y un gráfico específico, abarca una serie de incidentes concretos que aumentaron la preocupación de las autoridades estadounidenses.

“Estados Unidos ya adopta precauciones adicionales cuando sus funcionarios visitan Israel”, afirmó uno de los responsables citados en el informe. “Es bien sabido que llevan a cabo actividades de recopilación de información de manera muy agresiva”, añadió en referencia a Israel.

En 2022, EE.UU. incluyó en su denominada “lista negra” el grupo NSO, fabricante del software israelí Pegasus. Conforme al diario hebreo Haartez, el hecho de que Israel estuviera promocionando el spyware es una de las razones por las que NSO estaba furiosa por la decisión de Washington de sancionar a la compañía.

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