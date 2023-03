Un año de guerra en Ucrania; el pozo sin fondo del gasto militar

A un año del conflicto en Ucrania, muchos en EE.UU. lo llaman “el pozo sin fondo del gasto militar” de la Administración Biden.

Juliette pasa sus últimos años en la indigencia. A pesar de haber sido maestra de escuela secundaria durante casi toda su vida, hoy en día le es imposible pagar una renta en la ciudad de Washington, capital de EE.UU. Ciudad que prefiere albergar a las élites del Complejo Militar Industrial y la Banca.

“La gente necesita ayuda. Necesita un hogar. ¿Sabes lo difícil que es mantener un techo bajo tu cabeza cuando no te alcanza ni para comer? No hay lugar como el hogar. Yo trabajé toda mi vida, pero igual, un día me quitaron mi hogar”, dice Juliette Lewis, maestra retirada estadounidense.

Mientras en unas zonas de la capital, las ratas y carpas se amontonan con ciudadanos desesperados en una economía de inflación e incertidumbre, en otras instancias se celebra el primer aniversario de uno de los negocios bélicos más importantes del siglo. Se festeja a lo grande, con el anuncio de un nuevo paquete de 113 000 millones de dólares, además de otros 500 millones ofrecidos anteriormente.

Solo durante la Segunda Guerra Mundial se vio semejante utilización de decretos de emergencia para facilitar recursos en favor de terceros. El Plan Marshall palidece en comparación; de ahí que para el ciudadano común, invertir en Ucrania suena a insensatez.

Durante lo que va del conflicto, Washington ha invocado en 29 ocasiones el decreto Presidencial de Autoridad para Retiros. Se trata de un instrumento de poderes extraordinarios que permiten a la autoridad la apropiación de los bienes y recursos pertenecientes a los ciudadanos estadounidenses, para entregárselos a entes de dudosa contabilidad y proceder.

Asimismo, con el fin de obtener recursos, el estado recurrió a la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania y al Acta de Financiamiento Foráneo Militar, apropiándose hasta 3 veces más por encima del presupuesto anual del Pentágono en Afganistán.

Inevitablemente, esto se traduce en más de 120 % de ganancias para el Complejo Militar Industrial. Ganancias que no se redistribuyen en la sociedad y la economía nacional.

Marcelo Sánchez, Washington.

mrg/jay/hnb