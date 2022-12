DEA incauta tanto fentanilo como para matar a todo Estados Unidos

La Agencia Antidroga Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), en un comunicado emitido el martes, declaró que este año ha decomisado 50,6 millones de comprimidos falsos con receta que contenían fentanilo, además de 4,5 toneladas de fentanilo en polvo.

Lo incautado, estimó la DEA, equivale a “más de 379 millones de dosis potencialmente letales” y es el doble de la cantidad decomisada en 2021, cuando más de 100 000 personas murieron en el país por sobredosis, indicó la directora del organismo, Anne Milgram, de acuerdo con la nota.

La DEA también alerta del peligro que supone este opiáceo artificial, precisando que, hace una década sólo representaba una pequeña parte de las muertes por sobredosis, pero ahora es “la droga más mortífera del país”.

