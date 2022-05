WSJ: Jefe de CIA se reunió en secreto con príncipe heredero saudí

El director de la CIA, William Burns, ha realizado el mes pasado una visita no anunciada a Arabia Saudí para abordar con el príncipe Bin Salman temas sensibles.

Según desveló el martes el diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ), Burns viajó a mediados del pasado abril a Arabia Saudí y se reunió con el príncipe heredero Muhamad Bin Salman Al Saud en la ciudad costera de Yida.

Los detalles de esta reunión aún no se han determinado por completo, pero según fuentes estadounidenses y saudíes, incluyen temas como la producción de petróleo, la operación militar de Rusia en Ucrania, el programa nuclear de Irán y la guerra en Yemen. “Fue un buen diálogo y mejor que las interacciones previas de Estados Unidos con los saudíes”, ha sostenido una fuente de la parte estadounidense.

No obstante, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no ha respondido a una solicitud de The Wall Street Journal para abordar la visita de su jefe al reino árabe. Tampoco, los funcionarios estatales saudíes han comentado al respecto.

El viaje de Burns a Arabia Saudí se produce mientras las relaciones entre Washington y Riad han alcanzado su nivel más bajo en décadas. El declive se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señalara en 2019 que Arabia Saudí debería ser tratada como un país odiado debido a los abusos contra los derechos humanos, como el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi.

Según altos funcionarios de los dos países, la brecha política entre los dos países se ha profundizado desde la guerra en Ucrania, y existe el riesgo de que, en este caso, Riad converja más con Rusia y China, o al menos en temas vitales para Washington, mantenga posición neutral.

“Durante el año pasado, varios funcionarios estadounidenses viajaron a Arabia Saudí para cerrar la brecha entre los dos países. Los funcionarios estadounidenses han abordado en estos viajes las preocupaciones de los saudíes, pero Biden todavía se niega a hacer concesiones a los saudíes”, resaltó al respecto Wall Street Journal.

Los saudíes se muestran decepcionados sobre la continuación del apoyo de la Casa Blanca a su invasión a Yemen, donde Riad está perdiendo la batalla ante los avances acelerados del Ejército yemení apoyado por comités populares.

Por otro lado, la Administración de Biden no ha tenido éxito en convencer a Arabia Saudí de que extraiga más petróleo en medio de la crisis energética debido a las tensiones con Rusia. Al respecto, Foreign Policy afirmó a finales de marzo que el reino árabe quiere vengarse de Biden por el incumplimiento de sus promesas con Riad y busca acercarse al presidente ruso, Vladímir Putin.

msm/ncl/rba