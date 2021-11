Biden dice que no le preocupa un posible conflicto armado con China

El presidente de EE.UU. descartar un conflicto armado con China y dice que no se siente preocupado en caso de que eso ocurra algún día.

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que no está preocupado por un posible conflicto armado con China y agregó que no anticipa que sea necesario un enfrentamiento “físico” con el gigante asiático.

“Con respecto a una pregunta más profunda sobre si estoy preocupado por un conflicto armado o por algún problema que ocurra accidentalmente con China, no, no lo estoy; no anticipo que habrá necesidad de un conflicto físico”, precisó este martes el mandatario durante una conferencia de prensa en Glasgow, en el marco de la COP26.

En otra parte de sus declaraciones, Biden criticó al presidente de China, Xi Jinping, por no haber participado en la cumbre de líderes de la COP26 y consideró la ausencia del mandatario chino, de un gran error.

En este sentido, aseguró que los demás países miran a China y se preguntan qué valor añadido está aportando, ya que, a su juicio, han perdido la capacidad de influir en el mundo y en la COP, al igual que Rusia.

Respecto de la reunión virtual que mantendrá con el mandatario chino, Biden manifestó que todavía no hay fecha establecida.

Las relaciones entre China y EE.UU. se deterioraron de forma drástica durante la era del expresidente Donald Trump (2017-2021) con colisiones en planos como el comercial, el diplomático o el tecnológico, y aunque Biden ha prometido otro enfoque, su Gobierno no parece tener prisa para poner fin del todo a sus conflictos con Pekín.

No obstante, la mayoría de los analistas ve probable que el mandatario estadounidese se centre en los derechos humanos y las cuestiones estratégicas que tratar de hacer la vida más difícil para los negocios chinos.

mep/ncl/mkh