Imagen satelital: Irán golpea hangar de drones de EEUU en Kuwait

Según la última actualización de imágenes satelitales, tras los ataques iraníes contra la base estadounidense en Kuwait, un hangar de drones ha sido destruido.

Después de la agresión por parte de Estados Unidos contra el sur de Irán y la violación del alto el fuego, las fuerzas iraníes respondieron atacando las bases de origen.

Como resultado de estos ataques, fuentes estadounidenses confirmaron que drones del ejército de Estados Unidos resultaron dañados.

De acuerdo con la última actualización de imágenes satelitales, se ha constatado que el hangar de drones estadounidense en la base de Ali al-Salem, en Kuwait, ha sido completamente destruido.

🚨 Minutos después del ataque en Kuwait: suenan las sirenas de alerta en Bahréin



➡️ El Ministerio del Interior de Baréin ha informado de la activación de las sirenas de alerta, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos y residentes que se dirijan al lugar seguro más cercano. pic.twitter.com/bnYmNdXz5c — HispanTV (@Nexo_Latino) June 6, 2026

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) anunció este sábado que, a la 01:30 de la madrugada, cuatro petroleros infractores, incitados y dirigidos por el Ejército estadounidense, intentaron salir de manera ilegal del estrecho de Ormuz sin coordinación y sin atender las advertencias emitidas por la Armada del CGRI. “Tras las advertencias, uno de los petroleros fue alcanzado y detenido, mientras que el resto de los buques se retiraron”, detalló.

“A las 02:00, como consecuencia de este incidente, drones estadounidenses atacaron una torre de comunicaciones en Qeshm y otra en Sirik con dos proyectiles”, señaló.

Según el CGRI, en respuesta a la agresión de Estados Unidos, la base aérea estadounidense en Kuwait —Ali al-Salem—, así como instalaciones restantes de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Baréin, fueron alcanzadas de inmediato por misiles balísticos.

❗️Columnas de humo se elevan desde la Quinta Flota de la Marina de EEUU



➡️Fuentes locales han publicado fotografías que muestran columnas de humo elevándose desde la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin. pic.twitter.com/oNNkdceNGy — HispanTV (@Nexo_Latino) June 6, 2026

La fuerza élite iraní advirtió que, si se repiten acciones similares, su respuesta será más amplia y que Washington será responsable de las consecuencias de un posible cierre total del estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo y gas.

Irán ha condenado categóricamente la agresión de EE.UU. en la región de Sirik y en la isla de Qeshm, denunciándola como una flagrante violación del alto el fuego.

hnb