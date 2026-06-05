Irán lanza disparos de advertencia contra destructores de EEUU; huyen

La Armada de Irán lanza disparos de advertencia con misiles y drones contra dos destructores agresores de EE.UU. en el mar de Omán, obligándolos a huir hacia el océano Índico.

En un comunicado, el Ejército iraní ha informado este viernes que su Armada realizó “disparos de advertencia con misiles Qadir y los nuevos drones de ataque ‘Shahid Dana’” contra destructores agresores estadounidenses ‘DDG_103’ y ‘DDG_87’ que participaban en actividades hostiles de Estados Unidos contra el transporte marítimo comercial iraní y regional.

Como consecuencia de la operación, ha indicado que los destructores estadounidenses ‘DDG_103’ y ‘DDG_87’ abandonaron el mar de Omán rumbo al océano Índico.

Ha dejado claro que la medida forma parte de las operaciones en curso para “hacer frente a los actos vandálicos y las perturbaciones marítimas, así como el secuestro de buques comerciales y petroleros por parte de la Armada terrorista de Estados Unidos”.

🔴Armada de Irán lanza disparo de advertencia hacia destructores agresores de EEUU



🔺La Armada de Irán lanza disparo de advertencia con misiles y drones hacia los destructores agresores estadounidenses en el mar de Omán. pic.twitter.com/XpFfn7wqpv — HispanTV (@Nexo_Latino) June 5, 2026

Buque USS Tripoli de EEUU huye de la región tras operaciones iraníes

La nota ha aseverado que dos destructores, que operan como parte del grupo de ataque del portaviones USS George HW Bush, servían como centro de mando y control de la Armada estadoundienese, y son responsable de perturbar el comercio y la seguridad marítima en la región.

Además de los destructores, el comunicado ha añadido que la operación, junto con acciones similares llevadas a cabo en los últimos días, obligó a otros activos navales estadounidenses a abandonar el mar de Omán, entre ellos el buque de asalto anfibio Tripoli.

Armada iraní advierte que recurrirá al uso de misiles de mayor alcance si fuera necesario

El centro de comando y control de operaciones de la Armada del Ejército ha exigido al enemigo estadounidense-sionista que cese el robo marítimo y acciones hostiles en aguas regionales.

“Aunque los buques enemigos se hayan alejado del alcance de los misiles utilizados” en la operación de alerta, la Armada iraní ha advertido que las fuerzas iraníes “emplearán misiles de mayor alcance si fuera necesario”.

La República Islámica ha declarado reiteradamente que no tolerará la injerencia militar extranjera en sus zonas marítimas soberanas ni ninguna alteración de la seguridad y el comercio regionales.

La República Islámica comenzó a aplicar controles mucho más estrictos sobre el estrecho de Ormuz después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el 13 de abril un bloqueo naval ilegal contra buques y puertos iraníes, en violación de los términos de un alto el fuego declarado el 8 de abril tras una guerra de agresión estadounidense-israelí de 40 días contra el país persa.

En otro enfrentamiento decisivo con las fuerzas navales estadounidenses, la Armada iraní anunció el miércoles que ha atacado el “centro de mando y control” responsable de las recientes violaciones estadounidenses, afirmando que las instalaciones estaban ubicadas a bordo de un destructor estadounidense que operaba en el mar de Omán.

El ataque se produjo en respuesta a las agresivas medidas estadounidenses contra el transporte marítimo comercial iraní y las violaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz, según el comunicado.

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