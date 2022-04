Márquez denuncia racismo en su contra: me llamaron King Kong

La candidata afro a la Vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, denuncia un nuevo caso de racismo en su contra; la llamaron “King Kong”.

“Hace un rato, mientras estaba almorzando, me entró una llamada y la contesté. Cuando pregunté: '¿quién habla?', me dijeron: '¿con quién hablo?', y le dije: '¿a quién necesita?', ¿y saben qué me respondieron?: 'A King Kong'”, ha afirmado este miércoles Márquez, la compañera de fórmula de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia por la coalición de Pacto Histórico y favorito en las encuestas para las elecciones del 29 de mayo.

Márquez agregó que el comentario hace dolor, puesto que “el racismo mata”, pero enfatizó que estos comentarios le desaniman.

Petro y Márquez tienen como principal adversario al exalcalde de Medellín Federico Fico Gutiérrez, que se presentará por la fórmula de derechas equipo por Colombia y que cuenta con el apoyo del uribismo. Petro ya ha asegurado que ganaría con contundencia los venideros comicios de mayo, si no hay fraude y si los oligarcas colombianos e internacionales no atentan contra su integridad física.

