CGRI de Irán responderá de manera decisiva a cualquier acto hostil - Noticiero 13:30

CGRI responderá de manera decisiva y sin precedentes a cualquier acto hostil de los enemigos de Irán. En las últimas 24 horas, 79 palestinos perdieron la vida por la guerra israelí.

1. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán promete dar una respuesta decisiva, y más allá de lo imaginable, a cualquier acción hostil de los enemigos del país persa.

2. En Gaza, la máquina de guerra israelí sigue cobrando más vidas. En las últimas 24 horas, 79 civiles palestinos murieron y 211 resultaron heridos.

3. El Gobierno de Venezuela exhortó a Guyana a negociar una solución por la Guayana Esequiba, y ratificó que hará valer su derecho sobre el territorio por la vía legal y pacífica.

