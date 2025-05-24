CGRI de Irán responderá de manera decisiva a cualquier acto hostil - Noticiero 13:30

1. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán promete dar una respuesta decisiva, y más allá de lo imaginable, a cualquier acción hostil de los enemigos del país persa.
2. En Gaza, la máquina de guerra israelí sigue cobrando más vidas. En las últimas 24 horas, 79 civiles palestinos murieron y 211 resultaron heridos.
3. El Gobierno de Venezuela exhortó a Guyana a negociar una solución por la Guayana Esequiba, y ratificó que hará valer su derecho sobre el territorio por la vía legal y pacífica.
hae/hnb