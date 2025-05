Ansarolá de Yemen: Todos los aeropuertos israelíes están en la mira

El movimiento popular yemení Ansarolá advierte de que el aeropuerto Ben Gurión y todos los aerodromos en los territorios ocupados por Israel no son seguros.

En una nota emitida la noche del sábado en su cuenta en Telegram, el subdirector de la oficina de información de Ansarolá, Nasr al-Din Amer, ha destacado que, tras la escalada de tensiones y la brutal agresión en la Franja de Gaza, el régimen sionista se ha visto obligado a cerrar su espacio aéreo debido a la respuesta de Yemen.

El funcionario yemení ha recomendado a todas las aerolíneas internacionales abstenerse de entrar en estos aeropuertos por su propia salud y la de sus pasajeros, considerando como una medida correcta la decisión de las compañías que han suspendido sus vuelos a los aeropuertos de los territorios ocupados.

“Hasta que no cese la agresión contra la Franja de Gaza ni se levante el asedio en su contra, nuestras operaciones militares no solo no se detendrán, sino que se intensificarán”, ha asegurado.

Amer ha criticado que las autoridades de la entidad sionista no hayan escuchado los clamores de la cumbre árabe ni les haya importado su demanda, pues, de hecho, sólo entienden el lenguaje de fuerza: “Ahora, la voz que escuchan y las explosiones que sacuden las profundidades de los territorios ocupados es el único idioma que ese régimen entiende, y este es un idioma que los heroicos hombres de Yemen dominan bien”, ha resaltado.

Medios locales han informado hace pocas horas de un ataque con misiles del Ejército yemení a los objetivos israelíes, por lo que se activaron las sirenas de alerta en los territorios ocupados palestinos.

El ataque matutino con misiles de Yemen contra objetivos en los territorios ocupados obligó a millones de sionistas a dirigirse hacia los refugios.

Según informes, se dispararon dos misiles desde Yemen hacia los objetivos israelíes y que los sistemas de defensa del régimen no lograron contrarrestarlos.

El aeropuerto Ben Gurión ha suspendido sus actividades y han pedido a los israelíes que permanezcan en refugios y zonas seguras.

La semana pasada, el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi, avisó que, desde el pasado marzo, los yemeníes han llevado a cabo más de 131 operaciones militares, lanzando más de 253 misiles balísticos, de crucero e hipersónico y drones contra los objetivos israelíes.

msm/ctl