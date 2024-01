Venezuela arresta a un individuo por conspirar para asesinar a Maduro

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela detuvo este miércoles a un hombre por presunta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) de Barinas (oeste del país), fue detenido en la sede de esta entidad mientras se realizaba una asamblea.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, dio a conocer que la detención del dirigente gremial fue realizada tras ser descubierta una “reciente conspiración develada contra el pueblo venezolano”.

Saab también indicó que Venegas “está involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y formaba parte de un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas (oeste) en epicentro de acciones violentas”.

El presidente de la Fenatev, agregó el titular del Ministerio Público, ha sido detenido para ser procesado ante las instancias competentes.

MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público @MinpublicoVEN informa a la opinión pública que con motivo de la más reciente #conspiración #develada contra el pueblo venezolano, ha sido #detenido para ser procesado ante las instancias competentes Víctor Venegas.… pic.twitter.com/guOXOiKPFk – Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de enero de 2024

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó al Parlamento sobre el desmantelamiento en mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2023 de cuatro conspiraciones para asesinarlo a él, al ministro Vladimir Padrino López y otros líderes políticos, para crear caos en el país.

Único lenguaje de la derecha es la violencia

Este miércoles, Maduro destacó que, pese a que la oposición creyó que él no podría permanecer en la presidencia y después de varios intentos para derrocarlo, se ha mantenido firme.

“Cuando el pueblo me eligió el 14 de abril del 2013, el fantasma, mejor conocido como Capriles, decía que yo no duraba un mes y que me iban a tumbar”, dijo el mandatario en su programa Maduro Podcast en referencia al fugitivo líder opositor Henrique Capriles.

En este sentido, sostuvo que el único lenguaje de la derecha es la violencia. “Cuando les quitas las máscaras, porque ellos se ponen máscaras de demócratas y progresistas, encuentras el monstruo del diablo fascista”, aseveró.

Caracas ha denunciado varios intentos de la derecha, con el apoyo de Estados Unidos, en particular, para eliminar a Maduro. En mayo de 2020, el Gobierno venezolano acusó a los gobiernos de entonces de Estados Unidos y Venezuela de realizar una operación militar con el fin de derrocar a Maduro.

