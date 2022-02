Experto: Venezuela, ejemplo a seguir contra la ignominia del imperio

El levantamiento de Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992 alertó al mundo de los intentos hegemonistas de EE.UU. de crear un mundo unipolar, afirma un analista.

La madrugada del 4 de febrero de 1992, batallones liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, se levantaron con el objetivo de tomar por la fuerza el Palacio de Miraflores para deponer al presidente en funciones, Carlos Andrés Pérez.

En una entrevista concedida este sábado a la cadena HispanTV, el catedrático venezolano Ángel Rafael Tortolero Leal, ha valorado que si bien esta gesta no cumplió su cometido de acabar con el régimen de entonces, fue el pistoletazo que alertó al mundo de que no hay posibilidades para el pensamiento único, que no hay posibilidades para la hegemonía.

“El 4 de febrero es un llamado de alerta para recordar que ayer nos alzamos los venezolanos en contra de la ignominia del imperio y que hoy somos ejemplo en el mundo sin pretender con ello importar modelos para decirle que son los pueblos los que salvan a los pueblos y eso lo trajo Hugo Chávez Frías”, ha subrayado el profesor e investigador titular en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales (UNERG) de Venezuela.

Ha recordado que el levantamiento de Chávez ocurrió en momentos en que las potencias imperiales planeaban formar la llamada “aldea global”, para doblegar al mundo y crear un solo sistema mundial en el que todos se pongan de rodillas ante EE.UU.

Fuente: HispanTV noticias

