Rusia asegura respuesta si Ucrania mata a rusos en Donbás

Un embajador ruso asegura que Moscú responderá si en algún lugar empiezan a asesinar a sus ciudadanos, o en caso de que Ucrania lance un ataque contra Rusia.

“No deberían sorprenderse de que respondamos (...) si comienzan a matar descaradamente a ciudadanos rusos en algún lugar, sea Donbás u otra zona”, ha advertido el embajador ruso ante la Unión Europea (UE), Vladimir Chizhov.

En declaraciones ofrecidas al diario británico The Guardian, citadas este martes por la agencia de noticias local Sputnik, Chizhov ha recalcado que Moscú no busca entrar en una guerra con Ucrania, pero si lo provoquen, no dudará en tomar acciones. “Si los ucranianos lanzan un ataque contra Rusia, no se sorprendan si tomamos represalias”, ha subrayado.

Los comentarios de Chizhov se producen en medio de las recientes acusaciones de Estados Unidos en torno a una posible invasión rusa a Ucrania para el miércoles, 16 de febrero, en momentos en los que las relaciones entre Rusia y el Occidente viven una tensión nunca antes vista desde la Guerra Fría, la que se disparó por la hipótesis de que el despliegue de las fuerzas rusas en su territorio cercano a Ucrania forma parte de la preparación para entrar en el territorio ucraniano.

Moscú, sin embargo, ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado los intentos de EE.UU. para incitar las tensiones cerca de sus fronteras occidentales.

El domingo, el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para quejarse de que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no han respondido satisfactoriamente a las demandas rusas de que se prohíba a Ucrania unirse a la alianza militar y que la OTAN retire las fuerzas de Europa del Este.

En este contexto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, instó el lunes a seguir las negociaciones argumentando que ve posible un acuerdo con EE.UU. y la OTAN si “las propuestas de Rusia” en materia de seguridad “son escuchadas”.

