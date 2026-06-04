Presidente de Irán renueva compromiso con Líder y llama a unidad

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha rendido homenaje al Imam Jomeini (P) y renovado su compromiso con el Líder de la Revolución Islámica.

El presidente de Irán, en un mensaje con motivo del aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini (P), fundador de la República Islámica, ha llamado este jueves al pueblo iraní a preservar la unidad y la cohesión para encaminar al país hacia el progreso.

Pezeshkian ha escrito en su cuenta de la red X que el mantenimiento de la unidad ha constituido el marco teórico y la base de su Gobierno.

Asimismo, ha rendido homenaje al Imam Jomeini y al mártir ayatolá Seyed Ali Jameneí, y renovado su compromiso con el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jameneí, para proteger y salvaguardar la valiosa República Islámica.

Desde que ha asumido la presidencia, Pezeshkian ha llamado reiteradamente a la unidad y la cohesión nacional entre los distintos sectores de la sociedad iraní, instando a los iraníes a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por la gloria y el orgullo del país.

Millones de iraníes conmemoran este jueves el 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán en todo del país.

En un mensaje, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, ha destacado que comprender y reconocer al Imam Jomeni constituye una luz orientadora para el futuro de la República Islámica.

El Líder de Irán ha recalcado que con su renovado despertar, la nación iraní ha permanecido junto al Eje de la Resistencia, convirtiéndose en un motivo de orgullo para las naciones amantes de la libertad en todo el mundo.

tqi