La nación iraní se moviliza en las calles, acompañando el funeral de sus mártires y resistiendo la injerencia extranjera, demostrando sacrificio, unidad y un firme compromiso histórico.

Estas manifestaciones reflejan la unidad de la población, a pesar de las diferencias ideológicas, religiosas y políticas.

La historia reciente demuestra que los iraníes siempre han defendido su país, desde la guerra con Sadam Husein hasta la actualidad.

Los medios modernos permiten documentar en tiempo real la resistencia del pueblo iraní.

La participación activa de la ciudadanía ejemplifica sacrificio, compromiso y la capacidad de cambiar el rumbo de la nación.

Así lo expresó el analista internacional Mahmud Aid en una entrevista concedida a HispanTV.

