Pezeshkian: pueblo seguirá más firme que antes en apoyar al país

Pezeshkian ha rechazado los intentos extranjeros de desestabilizar Irán, afirmando que el pueblo brindará un apoyo aún más firme al país y al sistema que antes.

En declaraciones ofrecidas este sábado en una reunión con el canciller de Omán, Badr al-Busaidi, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció la conducta engañosa de Estados Unidos en las negociaciones, recordando cómo, mientras Teherán se encontraba en la mesa de diálogo, Washington desvió el camino de la diplomacia y el diálogo, cometiendo crímenes contra la humanidad y violando todas las normativas internacionales.

En relación con los recientes acontecimientos en Irán, Pezeshkian censuró que, al pensar erróneamente que Irán se comporta como otros países, EE.UU. ha recurrido a las mismas tácticas a través de nuevas medidas y fomentando el caos y los disturbios al estimular ciertos grupos dentro del país persa. Sin embargo, enfatizó que el pueblo iraní permanecerá más firme que nunca en su apoyo al país y al sistema.

En otra parte de sus declaraciones, y destacando los recientes cambios en la región, el mandatario subrayó el papel destructivo de Estados Unidos e Israel en la desestabilización de la paz y la seguridad globales. Recalcó que tanto EE.UU. como el régimen israelí han estado trabajando para prolongar la guerra y la inseguridad en la región, obstaculizando la unidad entre los países islámicos y fomentando la división para poder implementar sus malvados objetivos.

Pezeshkian también subrayó la importancia de fortalecer las relaciones con los países vecinos e islámicos, describiendo a Omán como un socio clave de Irán.

“Consideramos a todos los países islámicos como hermanos y amigos, y hacemos hincapié en el desarrollo de relaciones con ellos. Entre estos países, Omán ocupa una posición especial debido a los lazos culturales y políticos compartidos”, enfatizó.

Irán, socio estratégico en garantizar la estabilidad de la zona

El canciller omaní, por su parte, ha destacado que la República Islámica de Irán es un socio estratégico y clave para Mascate en la garantía de la estabilidad y seguridad regionales, asegurando que casi todos los países de la región comparten el mismo enfoque sobre este asunto.

En este contexto, elogió la postura prudente y fundamental de Irán al recurrir a la diplomacia y el diálogo para resolver cuestiones internacionales dentro del marco de las normas y principios aceptados en las relaciones internacionales.

Asimismo, afirmó que, en la actualidad, los países del Sur global están alzando su voz por una solución justa a los problemas globales, como el caso del programa nuclear iraní, y que muchos países, incluso europeos, consideran al régimen israelí como la principal causa de la inestabilidad en la región.

Finalmente, reiteró el compromiso de Omán de mantener su amistad y lealtad con Irán, expresando su disposición a brindar cualquier tipo de ayuda para resolver los problemas que enfrente el pueblo iraní.

