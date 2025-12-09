Arabia Saudí y China condenan la agresión israelí contra Irán

Arabia Saudí y China condenan violación de soberanía iraní y exigen cese inmediato de agresiones israelíes en Palestina, Líbano y Siria.

En una declaración emitida al final de la tercera reunión del Comité Tripartito entre Irán, Arabia Saudí y China, celebrada este martes en Teherán, los tres países han condenado la violación de la soberanía e integridad territorial iraní por parte de Israel en junio, al tiempo que han exigido un cese inmediato de las hostilidades israelíes en Palestina, Líbano y Siria.

En este contexto, el trío ha subrayado la importancia del diálogo y la cooperación entre los países de la región, con el fin de fortalecer la seguridad, la estabilidad, la paz y el desarrollo económico.

Asimismo, han reiterado su apoyo a una solución política integral en Yemen, basada en los principios reconocidos internacionalmente y bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Por su parte, la República Islámica de Irán ha expresado su agradecimiento por las posiciones claras de Arabia Saudí y la República Popular China frente a las agresiones mencionadas.

En otra parte de la declaración, el Comité Tripartito ha celebrado el progreso alcanzado en los diálogos bilaterales entre instituciones y personalidades de Teherán y Riad. Específicamente, las partes expresaron su satisfacción por el intercambio de delegaciones y la participación mutua en eventos en áreas como la investigación, la educación, los medios de comunicación y la cultura.

Además, los tres países manifestaron su profundo interés en expandir la colaboración en diversos frentes, incluyendo esferas económicas y políticas.

La segunda sesión del Comité Tripartito entre la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudí y la República Popular China tuvo lugar el mes pasado en Riad, con el objetivo de dar seguimiento al acuerdo fundamental alcanzado en Pekín en 2023, que facilitó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riad bajo la mediación de China.

En la declaración conjunta, las tres naciones reafirmaron su firme compromiso con la implementación plena de dicho pacto y sus esfuerzos concertados para fortalecer la cohesión de sus lazos bilaterales.

La reunión de este martes fue presidida por Mayid Tajt Ravanchi, vicecanciller iraní para Asuntos Políticos, y sus homólogos; Miao Deo de China y Walid al-Kharaji de Arabia Saudí.

