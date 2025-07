Irán: EEUU y sus aliados no reconocen concepto de cooperación mutua

Irán denuncia ante el XIII Foro Mundial de la Paz en China la violación de las reglas internacionales por parte de EE.UU. y sus aliados, entre ellos Israel.

En un discurso pronunciado hoy sábado en dicho evento celebrado en Pekín, capital china, el embajador de Irán en el gigante asiático, Abdolreza Rahmani Fazli, ha denunciado que dichos regímenes no tienen en cuenta los intereses comunes y no reconocen el concepto de cooperación mutua.

“Los países poderosos como Estados Unidos, así como sus aliados regionales, entre ellos el régimen sionista, no se atienen en absoluto a las normas, no piensan en los intereses comunes y no reconocen el concepto de cooperación conjunta. Quieren que todos los países estén subordinados a ellos”, ha criticado.

Al destacar la importancia de respetar el derecho internacional y en las interacciones entre los países, el representante de Irán en el foro ha señalado que las relaciones equilibradas entre los países poderosos y países de potencia media solo pueden lograrse cuando las normas de las organizaciones internacionales, los intereses comunes y la cooperación encuentren su verdadero significado.

El XIII Foro Mundial de la Paz se ha inaugurado en Pekín con la participación de aproximadamente 400 políticos, pensadores y expertos de diversos países, en un momento en que las crecientes tensiones en la región de Asia occidental, especialmente la agresión militar de Israel contra Irán, han arrojado una fuerte sombra sobre este evento internacional.

La región de Asia Occidental se encuentra actualmente en un punto álgido de tensión y crisis, y las recomendaciones occidentales para establecer la seguridad en la zona han fracasado. Esta perspectiva debe cambiar y los países occidentales deben aceptar que la paz solo puede lograrse con la participación de todas las partes.

La cumbre busca brindar un espacio para expresar opiniones y posturas que no suelen verse reflejadas en los medios de comunicación ni en cumbres similares en Occidente.

