Rusia: Exigencia de enriquecimiento cero en Irán contradice el TNP

Rusia avisa que la insistencia “injustificable” de EE.UU. en el enriquecimiento cero en Irán contradice el TNP y supone una amenaza para la paz y la seguridad mundiales.

El representante permanente de Rusia ante las Organizaciones Internacionales radicadas en Viena (Suiza), Mijail Ulianov, denunció el miércoles en una publicación en su cuenta X, que Estados Unidos está “obsesionado” con prohibir el enriquecimiento de uranio en Irán, lo cual “va en contra del Tratado de No Proliferación Nuclear [TNP] y el sentido común”.

Señaló que no hay nada de malo en el enriquecimiento de uranio si este proceso está controlado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), como es el caso de Irán.

“Washington está demostrando un enfoque extremadamente ideologizado e injustificable, que representa una amenaza constante para la paz y la seguridad internacionales”, declaró el representante permanente ruso.

La publicación coincidió con la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada el miércoles en los Países Bajos, de que el programa nuclear iraní había quedado “totalmente destruido” en los ataques estadounidenses llevados a cabo el 22 de junio contra instalaciones nucleares de Isfahán, Fordo y Natanz.

Con esta agresión, EE.UU. se sumó oficialmente a los ataques no provocados e ilegales lanzados por Israel contra la República Islámica el 13 de junio, que asesinaron a más de 600 personas, entre ellos varios altos mandos militares y científicos nucleares.

Contrariamente a las afirmaciones de Trump, una evaluación preliminar filtrada de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de EE.UU. concluyó que los ataques del domingo causaron daños mínimos a los sitios nucleares iraníes.

El informe también señaló que las reservas de uranio enriquecido de Irán permanecen intactas, a pesar de que el magnate republicano afirmó que el programa nuclear del país estaba terminado.

Irán reconoce que los ataques causaron daños a sus sitios nucleares, pero rechaza que hayan destruido su programa nuclear. Teherán ha expresado además su compromiso con continuar expandiendo su programa nuclear con fines pacíficos.

ftm/ncl