Irán anuncia su disposición a mejorar las relaciones con Alemania

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, conversó telefónicamente con su homólogo alemán, sobre las relaciones bilaterales y otros intereses mutuos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo germano, Johann Wadephul, donde ha expresado la disposición del país persa para mejorar los lazos bilaterales con Alemania, para lo cual, ha puesto de relieve la necesidad de tomar medidas efectivas al respecto.

Al señalar el proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos en el área del levantamiento de las sanciones y la cuestión nuclear, Araqchi ha destacado la importancia del papel constructivo de Europa en el asunto del programa nuclear iraní y en este sentido ha reiterado la voluntad de Irán de continuar las conversaciones con la troika europea, el Reino Unido, Alemania y Francia, por extensión la Unión Europea (UE).

Wadephul, por su parte, ha reafirmado la voluntad de su país para continuar las conversaciones bilaterales y multilaterales con Irán e implementar nuevas medidas de fomento de la confianza.

En esta llamada telefónica también se ha decidido planificar y realizar conversaciones políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países con el objetivo de abordar algunas cuestiones entre las dos partes.

mep/ctl/tmv