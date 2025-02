Líder de Irán: nuestra nación tiene coraje de decir que EEUU es agresor

El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, resalta que su nación tiene el coraje de decir que “Estados Unidos es un agresor y un mentiroso”.

“La diferencia de los iraníes con otras naciones es que ellos tienen el coraje de decir que EE.UU. es agresor, EE.UU. es mentiroso, EE.UU. es engañador, EE.UU. es arrogante y (también) muerte a EE.UU.”, ha subrayado el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en una reunión este domingo con los participantes de la 41.ª edición del Concurso Internacional Coránico del país persa.

Los demás, ha proseguido, saben que EE.UU. es agresor y que “no se adhiere a ningún principio humano”, no obstante, “no se atreven a expresarlo ni se atreven a hacerle frente” a ese país.

Según ha destacado el ayatolá Jamenei, el Irán de hoy es diferente al de hace 40 años, pues ha avanzado en todos los frentes.

“La nación iraní ha sido paciente y trabajadora durante los últimos 40 años y todas las potencias arrogantes del mundo han cerrado filas contra ella, intentando y trabajando en su contra, pero la nación iraní no solo no ha sido perjudicada, sino que también ha progresado y crecido. El Irán de hoy, no es el Irán de hace 40 años. Crecimos en todas las direcciones”, ha dicho.

En cuanto a la cuestión de Gaza, el Líder de Irán ha señalado que los palestinos derrotarán al régimen sionista.

“Tengamos la certeza de que, con el permiso de Dios, lo imposible se vuelve posible. Lo que parece imposible se vuelve posible, y de eso puedes estar seguro”, ha afirmado el Líder e insistido en que unos pocos pueden, por voluntad de Dios, vencer a un gran número.

“Si les hubieran dicho a ustedes que Gaza lucharía contra una gran potencia como Estados Unidos y vencería, ¿lo habrían creído? No lo habrían creído. Eso era imposible, pero, con el permiso de Dios, se hizo posible”, agrega.

tqi/ctl/tqi