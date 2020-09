Jofré Leal: Irán ha demostrado que nunca cederá ante presiones

Un analista en temas internacionales resalta que la milenaria nación persa ha demostrado que no cederá ante presiones y defenderá su soberanía.

En una reunión, sostenida en Teherán, con el canciller suizo, Ignazio Cassis, el presidente de Irán, Hasan Rohani, ha señalado el lunes que EE.UU. no podrá arrodillar a la República Islámica con sanciones, puesto que la historia ha demostrado que el pueblo persa jamás ha cedido ante la intimidación.

Al respecto, en una entrevista con HispanTV, el analista en temas internacionales Pablo Jofré Leal, en referencia a la visita oficial del canciller de Suiza a Irán, ha subrayado que demuestra la relevancia de cien años de relaciones de Irán con Suiza, un importante país europeo, en los ámbitos financiero y político, ha indicado.

“Eso está demostrando la importancia que tiene la nación persa, que es una nación milenaria, una nación que se abre al mundo en función de su soberanía, de su dignidad y poniendo muy en claro que no va a ceder en esos aspectos, [diciendo] ‘yo me relaciono con la Unión Europea (UE) en la medida que me respetan, me relaciono con el mundo en la medida que me respetan como nación persa’”, ha enfatizado.

En otra parte de sus declaraciones, el analista se ha referido a la exigencia del presidente iraní a Berna a ampliar sus esfuerzos a fin de que se acelere la activación del canal financiero suizo.

Este canal, libre de sanciones y presiones de Estados Unidos, permitirá mejorar las relaciones comerciales entre Irán y los países europeos, ha remarcado.

La Cancillería iraní ha dejado claro que la visita de Cassis no tiene nada que ver con Estados Unidos, a pesar de que Suiza representa los intereses de Washington en el país persa.

El jefe de la Diplomacia suiza llegó el domingo a Irán a la cabeza de una delegación para reunirse con las autoridades iraníes de alto rango, en el marco de la conmemoración de los 100 años de lazos diplomáticos entre ambos países. Cassis visitó la ciudad histórica de Isfahán.

Fuente: HispanTV Noticias

