Informe: Israel es el mayor asesino de periodistas por 3.º año consecutivo

RSF nombra a Israel mayor asesino de periodistas por tercer año consecutivo, responsable de casi mitad de muertes a nivel mundial en 2025, sobre todo en Gaza.

En un informe anual publicado este martes, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha afirmado que 29 reporteros palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en Gaza en el último año a partir de 1 de diciembre de 2024, lo que representa casi la mitad de los 67 periodistas asesinados en todo el mundo.

“Casi la mitad (43%) de los periodistas asesinados en los últimos 12 meses fueron asesinados en Gaza por las fuerzas armadas israelíes”, ha afirmado.

El grupo con sede en París, dedicado a la libertad de prensa, ha añadido que, por tercer año consecutivo, la entidad ocupante se ha convertido en la amenaza más mortal para los periodistas a nivel mundial.

Desde que Israel lanzó su guerra genocida contra Gaza en octubre de 2023, casi 220 periodistas han sido asesinados, consolidando el sombrío historial de Tel Aviv como el principal asesino de trabajadores de los medios de comunicación del mundo.

El informe de RSF ha calificado al ejército israelí del “peor enemigo de los periodistas”, indicando que mató a más periodistas que los cárteles y los grupos del crimen organizado (24 por ciento).

Reporteros Sin Fronteras señala el 2025 como el año más mortífero para los periodistas.

Un total de 67 profesionales de los medios han sido asesinados en los últimos 12 meses, casi la mitad en Gaza.

“No son balas perdidas”

Aunque los periodistas deben ser protegidos como civiles en las zonas de conflicto, el ejército israelí ha sido acusado en varias ocasiones de atacarlos deliberadamente y ha sido objeto de denuncias por crímenes de guerra por este motivo.

“No se trata de balas perdidas. Se trata, verdaderamente, de un apuntar directo contra periodistas porque informan al mundo de lo que ocurre sobre el terreno”, ha denunciado la directora editorial de RSF, Anne Bocandé.

El ataque más letal ocurrió el 25 de agosto y el ejército israelí llegó incluso a asumir haber tenido como objetivo a un conocido corresponsal de la cadena catarí de noticias Al-Jazeera, Anas al-Sharif, asesinado junto a otros cinco profesionales en un bombardeo, calificándolo de “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”. Sin embargo, RSF respondió que se trataba de acusaciones sin pruebas.

A este respecto, Anne Bocandé ha condenado la tendencia a “denigrar” a los periodistas para “justificar los crímenes”.

Los reporteros extranjeros siguen teniendo prohibida la entrada al territorio palestino devastado por la guerra, restringidos a visitas controladas organizadas por el ejército israelí, a pesar de los reiterados llamamientos de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa para que se les permita el acceso sin restricciones.

El 1 de octubre, RSF anunció la presentación de una nueva denuncia, la quinta desde el inicio de la guerra genocida, ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen israelí por sus ataques a periodistas en Gaza. Esta acción legal se produjo tras una reunión convocada por RSF con representantes de más de 20 gobiernos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Esta querella representa un nuevo esfuerzo por romper el ciclo de impunidad que rodea estos crímenes.

