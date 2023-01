La Revolución islámica de Irán sacudió los tronos

La República Islámica de Irán, tras la victoria de su Revolución Islámica en 1979, se convirtió en el pilar de su región, y expresó su apoyo a los palestinos ante décadas de ocupación del régimen de Israel.

Irán representa el primer país en Asia Occidental donde se gestó una Revolución Islámica con éxito, recibiendo apoyo popular y de diferentes sectores de la sociedad.

Revolución islámica, símbolo de soberanía

La República Islámica de Irán es el símbolo de la soberanía para la comunidad islámica, razón por la cual Estados Unidos y sus aliados occidentales así como el régimen de Tel Aviv temen que el éxito de la Revolución Islámica en Irán genere un efecto dominó que acabara con los regímenes reaccionarios árabes del Golfo Pérsico. De ocurrir eso, los países árabes se unificarían bajo una sola nación y todos actuarían bajo una misma bandera, y así podrían liberar los territorios palestinos ocupados por Israel.

Desde sus comienzos, la República Islámica de Irán ha desafiado el sistema político corrupto del mundo y ha creado nuevos espacios políticos que permitieron al pueblo palestino resistir al imperialismo estadounidense y su despreciable lacayo, el régimen de Israel.

Revolución Islámica inspiró al mundo islámico

Esta revolución ha provocado un cambio estratégico en la región, y no fue solo para los iraníes, sino que fue una revolución para toda la comunidad islámica frente a todas las fuerzas de la arrogancia mundial, representada por los Estados Unidos y la entidad israelí.

La Revolución Islámica en Irán inspiró al mundo islámico y redobló la oposición al imperialismo, y la intervención de los países occidentales. La Revolución Islámica en Irán dirigida por el difunto Imam Jomeini sonaba extremadamente atractiva para otras naciones desfavorecidas, devastadas y explotadas por el capitalismo occidental y el comunismo oriental.

Los elevados objetivos del Imam Jomeini y su impacto a largo plazo pronto repercutieron en toda la región de Asia Occidental y galvanizaron a los países predominantemente musulmanes y les ofrecieron una fuente independiente de ideas políticas.

Tras la victoria de la Revolución Islámica en Irán, el liberalismo y otras ideologías materialistas retrocedieron en la región con el paso del tiempo, y la influencia de la Revolución Islámica se extendió por todas partes.

Las fuertes réplicas de la Revolución Islámica en Irán también se pueden identificar en los países en desarrollo de África como Argelia, Egipto y Sudán. Bajo la influencia de los pensamientos del Imam Jomeini, los musulmanes del norte de África abrazaron el Islam político en un intento de emanciparse del yugo de los regímenes despóticos y dependientes.

En otros lugares, al adoptar las ideas de la Revolución Islámica, las facciones palestinas como el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y la Yihad Islámica, reanudaron la lucha contra el régimen sionista hasta el día de hoy.

Cuando estalló la agitación política del “Despertar Islámico” a principios de 2011 en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Bahréin, muchos espectadores políticos lo vieron como la mejor oportunidad entre los países árabes para la transición a la democracia islámica. Sin embargo, el régimen de Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos lo consideraron una oportunidad para crear caos y guerras civiles para obtener una victoria geopolítica contra el “eje de Resistencia”.

Aunque Occidente secuestró las revoluciones democráticas en el mundo árabe, nadie puede negar el efecto duradero que la Revolución Islámica de Irán tuvo en el mundo. El surgimiento de movimientos de Resistencia en El Líbano y Palestina, el apoyo moral brindado a las fuerzas populares en Irak son los subproductos más importantes de la revolución iraní.

Secreto de la Revolución Islámica de Irán

Desde hace 44 años, la Revolución sobrevivió de guerras, sanciones y asesinatos selectivos de sus científicos y militares. No obstante, se ha consolidado porque no es posible entender que persista si no fuera popular.

Cada nación que es hostigada durante tanto tiempo y perdura, es porque está en el corazón de su pueblo, sino las posibilidades de sobrevivir tantos complots serían nulas.

