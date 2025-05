Israel asesina a 5 periodistas en sus ataques a Gaza

Los bombardeos de los cazas israelíes han golpeado las zonas de Yabalia al-Balad, Yabalia al-Nazla y Tal al-Zaatar en el norte de Gaza, así como la ciudad de Al-Zawayda y la ciudad de Deir al-Balah en la parte central del territorio asediado, y el barrio de al-Mawasi en el sur.

Según los medios locales, la periodista Nour Qandil, mártir de la libertad de expresión, su esposo Jaled Abu Seif y su hija han perdido la vida en un ataque israelí que tuvo como objetivo su casa en el barrio de Bishara de Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

El fotoperiodista Aziz al-Hajjar, su esposa y sus hijos también han caído mártires cuando aviones de guerra israelíes bombardearon una casa en Bir al-Naja, en el norte del enclave asediado.

Mientras tanto, el fotoperiodista Abdul Rahman Tawfiq Al-Abdallah ha muerto en una acometida israelí contra la ciudad de Al-Qarara, al noreste de Jan Yunis dos días después de perder contacto con él.

Asimismo, el régimen sionista ha asesinado a otro periodista identificado como Ahmed Musa Al-Zinati tras los bombardeos en el barrio de al-Mawasi.

“El número de periodistas muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la agresión ha superado todas las cifras conocidas en los tiempos modernos, un acontecimiento sin precedentes en la historia contemporánea, tanto en términos del número de mártires como de la brutalidad de los ataques directos contra sus familias y hogares. Ninguna guerra en las últimas décadas ha sido testigo de un derramamiento de sangre tan grande entre portadores de cámaras y micrófonos, lo que refleja la clara intención de la ocupación de borrar la verdad”, ha confirmado el Sindicato de Periodistas de Palestina.

Se ha pedido a la Corte Penal Internacional que asuma sus responsabilidades jurídicas y morales y agilice la emisión de órdenes de arresto contra el gabinete israelí implicados en el asesinato deliberado de periodistas palestinos y en los ataques contra sus familias y hogares.

“Este ataque sistemático contra periodistas constituye un crimen de guerra en toda regla que requiere procesamiento y juicio inmediatos ante la justicia internacional. Los asesinos no deben quedar impunes, y la sangre inocente de los periodistas no debe quedar en meros números en los informes de la ONU, hechos a sangre fría”, ha añadido.

El sindicato ha responsabilizado plena y directamente al régimen israelí de estos crímenes atroces y destacado que atacar a periodistas y sus familias es un acto terrorista y un crimen contra la humanidad y no quedará impune.

También ha advertido que el silencio de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos, y la inacción de las instituciones de la ONU, constituyen una clara complicidad con el verdugo, y dan al asesino más luz verde para cometer masacres contra la prensa libre.

🚨Journalists Massacre: 5 journalists were targeted overnight by Israeli airstrikes in different areas of Gaza, along with members of their families and children:

1.Journalist: Abdel Rahman Al-Abadleh

2.Journalist: Nour Qandil

3.Journalist: Khaled Abu Seif

4.Journalist: Aziz… pic.twitter.com/8QNetD4Lma