Iraníes ondean bandera de Hezbolá para reafirmar apoyo a la Resistencia

Iraníes exhiben banderas de Irán y Hezbolá para reafirmar su apoyo al Eje de la Resistencia y destacar el papel disuasorio de Teherán en la región.

Por primera vez, una operación militar del régimen sionista anunciada de antemano fue detenida antes de su ejecución. No por condescendencia, sino por la amenaza clara y creíble de Irán.

Esta retirada demostró que Estados Unidos y el régimen israelí temen la apertura de un nuevo frente en la región, porque frente a la unidad del Eje de Resistencia, es imposible para el enemigo gestionar múltiples frentes simultáneamente.

Las contradicciones de Trump sobre la destrucción son también un signo de la confusión de Estados Unidos frente a un poder que ya no puede ser ignorado.

La amenaza creíble de las fuerzas armadas es una parte inseparable de la disuasión iraní; una estrategia basada en la capacidad asimétrica, los derechos nucleares, el estrecho de Ormuz y la alianza del Eje de la Resistencia.

El énfasis de Teherán en apoyar a sus aliados también envió el mensaje de que Irán, a diferencia de Estados Unidos, no abandona a sus aliados en peligro.

Apoyamos cien por cien al Líbano; es como nuestro país. Si nosotros en las calles y nuestros combatientes en frente de batalla con sus misiles apuntando a Israel apoyan al Líbano, seguramente ellos retrocederán.

La suspensión del ataque a Líbano demuestra que la disuasión iraní ha impuesto límites a EE.UU. y al régimen sionista. Ahora, la región combina autoridad militar y negociación; cualquier acuerdo futuro requerirá respetar las líneas rojas de Irán.

Samaneh Kachui, Teherán.

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