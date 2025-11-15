Pyongyang condena “doble rasero” de G7 tras llamado a desnuclearización

La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte asegura que los países de la cumbre de G7 con “mayores arsenales nucleares” no pueden dictar el desarme.

“La fuerte obsesión del G7, que aún corea habitualmente desnuclearización, concepto que como imposible, solo lo lleva al margen de la comunidad internacional y demuestra que se trata de un grupo de interés minoritario y marginado en las relaciones exteriores”, remarcó Choe Son-hui, ministra de Asuntos Exteriores del Corea del Norte, en un comunicado publicado el viernes.

Esta reacción se produjo después de que los ministros de Asuntos Exteriores del G7, en su cumbre de dos días en Canadá, condenaran el programa de misiles norcoreano y reafirmaran su compromiso con “la desnuclearización total de Corea del Norte”.

La ministra norcoreana aseguró que “el acto hostil descarado” de los ministros de Exteriores del G7 “constituye una violación de la Constitución” de Corea del Norte y muestra su comportamiento evasivo y de doble rasero, que permanecen en silencio sobre la temeraria amenaza de la retórica nuclear y el intento de proliferación nuclear manifestados abiertamente en su grupo.

Esta funcionaria coreana, al expresar que Pyongyang nunca modificará sus leyes nucleares, citó al líder de Corea del Norte, quien aseguró que “la posesión de arsenales nucleares por parte de RPDC (Corea del Norte) seguirá siendo una realidad invariable, les gusto o no a Estados Unidos y a sus aliados, sin importar cuántas veces clamen por la desnuclearización durante 10 o 20 años, o incluso 50 o 100 años”.

Choe Son-hui describió al G7 como “una minoría marginada en un rincón de las relaciones internacionales” y declaró que en el actual “sombrío contexto geopolítico”, “la posesión de armas nucleares es la opción más adecuada para disuadir a los Estados más peligrosos y hostiles”.

Según la canciller, “la voluntad inquebrantable de la RPDC es garantizar el presente y el futuro del Estado y del pueblo y hacer realidad la justicia internacional, permaneciendo fiel a la Constitución, que perpetúa la posesión de armas nucleares mientras no se ponga fin a la amenaza nuclear exterior y existan fuerzas que busquen la hegemonía absoluta, considerando las armas nucleares como un medio de tiranía”.

Pyongyang ha realizado diversas pruebas de misiles, incluyendo de capacidad nuclear, capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, en un intento por reforzar su disuasión. Asimismo, ha modernizado sus Fuerzas Armadas para poder contrarrestar las provocaciones militares de sus adversarios.

ght/tmv