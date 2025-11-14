Nicaragua consolida su crecimiento agrícola y autosuficiencia alimentaria

Nicaragua registra un sólido crecimiento en sus sectores, impulsado por el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2025-2026.

Pese a los efectos del cambio climático, el país mantiene su autosuficiencia alimentaria gracias al esfuerzo de pequeños y medianos productores, apoyo tecnológico e institucional y programas de financiamiento.

La producción nicaragüense de los sectores agrícola, pecuario, silvicultura, pesca y acuicultura creció en actividad económica en un 3.0 % a septiembre, manteniéndose en línea con las metas esperadas en el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio (PNPCC) 2025-2026.

Las diferentes actividades productivas se desarrollaron bajo condiciones climáticas neutras y se espera que en 2026 sean iguales y que sumado a la estabilidad económica se superen varios indicadores productivos, lo que garantizaría la seguridad alimentaria del país, frente a desafíos del contexto internacional.

El valor de las exportaciones entre enero-septiembre para el grupo de productos contemplados en el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio fue de 2 667 millones de dólares, representando más de 84 % de la meta cumplida y un 18 % de aumento con respecto al período 2024.

Carlos Daniel Jarquín, Managua

rfm/hnb