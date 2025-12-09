Honduras ordena arresto de Hernández pese a indulto de Trump

El fiscal general de Honduras emite orden de arresto contra el expresidente Juan Orlando Hernández, liberado la semana pasada tras ser indultado por Donald Trump.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, instó el lunes a las fuerzas de seguridad y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente del país Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump en el marco de una arremetida injerencista contra la soberanía hondureña.

Mediante una publicación en su cuenta de la red social X, Zelaya informó que instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y exhortó a organismos de seguridad nacionales e internacionales, incluida la Interpol, a localizar a Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, escribió el fiscal, al reiterar que su “lucha es frontal”. La decisión responde a la estrategia anticorrupción de su administración, alineada con compromisos asumidos al asumir el cargo.

Zelaya señaló que su medida se produce “en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora mañana 9 de diciembre”.

Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013.

Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre tras recibir el indulto de Trump, la cual lo libera de una condena de 45 años de prisión impuesta en 2024 por narcotráfico y tráfico de armas. La Corte Federal de Nueva York lo acusó de facilitar la entrada a Estados Unidos de más de 400 toneladas de cocaína.

Su esposa, Ana García de Hernández, afirmó que no regresará a Honduras de inmediato por motivos de seguridad y que actualmente se encuentra en un “lugar seguro” en Estados Unidos.

La clemencia de Trump fue criticada por congresistas republicanos y demócratas, quienes cuestionaron su decisión de indultar a alguien con una condena por tráfico de drogas cuando su administración afirma estar combatiendo el narcotráfico en Latinoamérica intensificando la actividad militar y lanzando controvertidos ataques contra supuestos barcos con drogas en el Caribe.

