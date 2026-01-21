Policía francesa reprime protestas contra acuerdo Mercosur

La policía francesa reprimió protestas de los agricultores europeos en Estrasburgo, en rechazo del acuerdo con el Mercosur.

La protesta se realizó frente al Parlamento Europeo, que decidió llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia para verificar su conformidad con los Tratados.

Los trabajadores del campo se manifestaron en Francia, Grecia, España y Bélgica, entre otros países, contra el nuevo acuerdo comercial firmado entre la Unión Europeo (UE) y los miembros del Mercosur. Miles de franceses, italianos, belgas e incluso polacos, se congregaron frente al Parlamento Europeo, mientras los legisladores votaban la remisión del acuerdo y la posibilidad de elevar un reclamo al Tribunal de Justicia de la UE.

Las imágenes muestran enfrentamientos entre la policía francesa y los manifestantes, cuando se reprimía a los agricultores con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Los agricultores temen que el acuerdo provoque una afluencia de productos más baratos, producidos con menor calidad y pesticidas prohibidos.

El Parlamento Europeo al final de su reunión de este miércoles, decidió llevar el acuerdo al Tribunal de Justicia para verificar su conformidad con los Tratados, lo que demora su ratificación. El tratado abarca un mercado de más de 780 millones de personas, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del PBI mundial. Elimina la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias y se prevé que alrededor del 92 por ciento del comercio entre los bloques, esté libre de aranceles en un plazo de 15 años.

