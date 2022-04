Le Pen critica el embargo energético de Macron a Rusia

La candidata de extrema derecha a la Presidencia francesa, Marine Le Pen, critica a Macron por las sanciones impuestas a las exportaciones de gas y petróleo ruso.

Durante el debate de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, Le Pen, la candidata ultraderecha de la Agrupación Nacional, ha censurado este miércoles al actual presidente Emmanuel Macron por los embargos impuestos contra Rusia, ya que, a su juicio, perjudican la nación francesa más que la rusa.

“No es lo que dañará a Rusia”, sino el “mucho daño al pueblo francés. Este bloqueo tendrá consecuencias catastróficas no solo sobre particulares sino sobre empresas. No se puede hacer el ‘harakiri’ con la esperanza de dañar financieramente a Rusia porque venderá su petróleo y gas a otros países”, ha señalado Le Pen.

Además, ha advertido sobre la posibilidad de que Moscú y Pekín formen una alianza, la cual, a su juicio, podría convertirse en una “superpotencia económica, monetaria y quizás incluso militar”, creando un “peligro absoluto para Francia, Europa y el mundo”.

Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero, el Occidente ha tratado de encontrar fórmulas para sancionar el gas ruso y reducir su dependencia de las reservas energéticas del país euroasiático sin salir perjudicado.

En este contexto, los expertos y especialistas al tema, opinan que, si los países europeos deciden cortar su dependencia al gas ruso, entonces tendrá que proveerlo EE.UU., beneficiándose así más que los demás, ya que venderá su gas a un precio bastante elevado. Tal medida pondría a Europa en mucha crisis económica e inflación, afirman los analistas.

sre/mkh