España se opone a armar a Israel: Zona necesita paz, no armas

El canciller español reitera el rechazo de su país a la venta de armas a Israel, enfatizando que Asia Occidental necesita paz, y no armas o guerras.

Tras asegurar que España acatará el dictamen de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albarés, ha señalado hoy viernes que Madrid no ha vendido armas a Israel desde el 7 de octubre de 2023 cuando el régimen sionista inició una guerra genocida en la Franja de Gaza.

“España no vende armas a Israel. Oriente Medio no necesita armas, necesita paz. Por eso […] desde el 7 de octubre de 2023, España no concede nuevas licencias para la exportación de armas a Israel y monitorizamos las anteriores para que no se produzcan ventas”, ha dicho Albarés en un artículo publicado en Agenda Pública, titulado “No podemos lamentar el sufrimiento en Oriente Medio y quedarnos de brazos cruzados”.

Ha afirmado además que el país ibérico tampoco ha autorizado, ni autorizará a “barcos que portan armas con destino a Israel hagan escala” en puertos españoles, diciendo que su país ha exigido una y otra vez un alto el fuego en la Franja de Gaza y el cumplimiento de Israel con los principios del derecho internacional y los derechos humanos.

“Es imprescindible terminar con la espiral de violencia, es imprescindible estabilizar la región. Por eso pedimos reiteradamente y en todos los foros internacionales un alto el fuego permanente en Gaza y El Líbano, la entrada masiva de ayuda humanitaria para la población civil, la liberación incondicional de todos los rehenes, y un futuro de paz que pasa por la aplicación de la solución de dos Estados”, matiza.

Ha defendido la solicitud hecha reiteradamente por España a la Comisión Europea para que suspenda el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel debido a las violaciones flagrantes de los derechos humanos cometidas por el régimen ocupante en Gaza.

Asimismo, ha aplaudido la decisión de Madrid de sumarse al procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), enfatizando que el mundo debe poner fin a la impunidad de la entidad hebrea. “Queremos que prevalezca el derecho internacional y no gane la impunidad”, ha dicho.

Desde el 7 de octubre de 2023, el régimen sionista ha lanzado una guerra devastadora contra los residentes de la Franja de Gaza, lo que ha causado la muerte de 44 363 palestinos y heridas a otros 105 070, la destrucción masiva del enclave y la hambruna mortal de miles de palestinos, la mayoría mujeres y niños.

ftm/mkh