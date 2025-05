Qasem: Hezbolá defiende el Líbano y jamás se rendirá ante enemigos

El líder de Hezbolá celebra el Día de la Resistencia y la Liberación de Líbano, una jornada en que fue expulsado el ejército israelí del sur en el 2000.

El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, ha afirmado que el Día de la Resistencia y la Liberación transformó al Líbano de la debilidad a la fortaleza y permitió a los libaneses vivir con dignidad, orgullo y soberanía.

El 25 de mayo del 2000, el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) derrotó a las fuerzas israelíes y las obligó a retirarse del sur del territorio libanés después de 22 años de ocupación. Este histórico acontecimiento motivó que esta jornada fuera declarado el Día de la Resistencia y la Liberación, una efeméride que los libaneses festejan con actos populares y gubernamentales.

El sheij Qasem ha aseverado que la voluntad y la determinación de la resistencia desde 1982 han hecho que el régimen de Israel se dé cuenta de que no puede establecerse en territorio libanés.

El líder libanés ha destacado que Hezbolá y el pueblo del Líbano ha logrado “una gran victoria” el 2000, al aplastar al enemigo sionista y obligarlo a retirarse del país incondicionalmente.

“La liberación cambió el curso de la región a nivel político, cultural y de la lucha, y nos llevó de la frustración a la esperanza y de la sumisión a la resistencia”, ha enfatizado el secretario general de Hezbolá.

Ha expresado que, con la victoria del 2000, Hezbolá pasó de ser un proyecto capaz de lograr la liberación y la victoria en un pilar sólido de un futuro sólido para el Líbano. Según el sheij Qasem, el papel de la Resistencia elevó el estatus del Líbano.

“La capacidad de Israel de expandirse hacia el Líbano ha terminado, y la era de victorias ha provocado una transformación en Palestina que ha puesto al enemigo en el camino de la extinción”, ha resaltado.

Ha señalado que el movimiento de Resistencia es defensivo, un rechazo a la ocupación y al sometimiento; es una opción que, a veces, combate y disuade, otras veces resiste y evita, y en otras más, tiene paciencia y se mantiene listo.

Naim Qasem se ha dirigido al gobierno libanés, indicando que si el Estado no cumple con sus obligaciones ante las agresiones israelíes, existen otras opciones. Sepan que la resistencia no permanecerá en silencio ante la injusticia y no se rinde, ha advertido.

“El Líbano debe ser fuerte, seguro de sí mismo y libre, y se debe alzar la voz en el Consejo de Seguridad (de la ONU) para que se tomen las medidas necesarias para detener las continuas agresiones israelíes”, ha exigido.

En referencia a los acontecimientos regionales y, en concreto a las operaciones militares propalestinas de Yemen, el máximo dirigente de Hezbolá ha resaltado que Estados Unidos, con toda su longitud y anchura, no pudo contener a Yemen, por eso se retiró.

Ha puntualizado que Estados Unidos tiene responsabilidad porque es el que patrocina la continuación de la agresión de Israel, tal como la patrocinó en el Líbano, en Gaza y en todas partes.

“Yemen obligó a Estados Unidos a retirarse, y ha ofrecido mucho por Gaza y Palestina: dignidad árabe y humanidad. Estados Unidos no ha podido hacer nada”, ha comparado.

El líder de la Resistencia libanesa ha descartado los intentos de Estados Unidos de imponer las condiciones israelíes mediante presiones. “Eso no se cumplirá, sin importar cuán grandes sean los sacrificios”, ha remarcado y vaticinado que Israel caerá y no podrá continuar con sus injusticias.

“Las condiciones de Israel nunca se cumplirán, nadie debe amenazarnos para que no los amenacemos, solo tenemos dos opciones ante nosotros: victoria o martirio, y estamos preparados para ambas opciones”, ha sentenciado.

