Biden: Todavía no hay planes para que Netanyahu visite EEUU

El presidente de EE.UU., Joe Biden, expresa preocupación por la situación del régimen de Israel y aclara que no tiene planes para reunirse con Netanyahu.

El mandatario estadounidense criticó el martes la situación en los territorios ocupados por Israel, caracterizada por masivas protestas contra la polémica reforma judicial propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Estoy muy preocupado. Me preocupa que lo entiendan bien. No pueden continuar por este camino. De alguna manera lo he dejado claro, espero que el primer ministro actúe de manera que intente conseguir algún tipo de compromiso genuino. Pero eso aún está por verse”, sostuvo el inquilino de la Casa Blanca.

Biden también agregó que Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca “en el corto plazo”, aclarando las dudas sobre la posibilidad de una próxima visita del premier israelí a Washington.

El plan de la reforma judicial de Netanyahu limita la autoridad de los asesores judiciales y permite que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular una decisión del tribunal supremo que implique derogar una ley o decisión del gabinete. Esto, según los analistas y autoridades, favorece al premier en sus juicios por corrupción.

En reacción, el propio Netanyahu respondió a las declaraciones de Biden, asegurando que no se verá presionado por Washington en cuanto a la reforma judicial.

Eso se produce mientras Netanyahu, frustrado por el hecho de que, casi tres meses después de asumir el mando del gabinete de extrema derecha de Israel, aún no ha sido invitado a reunirse con Biden, ordenó a mediados de este mes a los ministros de su gabinete que eviten viajar a Estados Unidos a menos que él reciba una invitación para reunirse con el mandatario norteamericano.

Washington ha expresado recientemente su malestar con varias de las políticas del régimen de ocupación de Tel Aviv, incluido su plan para reformar radicalmente el sistema judicial y expandir los asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos.

