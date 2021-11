Gatillo fácil: Policia de EEUU mató a más de 400 en los semáforos

Agentes de la Policía de EE.UU. han asesinado a más de 400 ciudadanos en las paradas de tráfico e inspecciones en los últimos cinco años, constata un informe.

Los resultados de una investigación difundida por el diario norteamericano The New York Times muestran más de 400 casos en los últimos cinco años en los que agentes mataron a civiles desarmados que no eran perseguidos por delitos violentos durante las pardas e inspecciones de tránsito.

“Conducir es una de las rutinas diarias más comunes durante las cuales las personas han recibido disparos, descargas eléctricas con una pistola paralizante, golpeadas o arrestadas después de delitos menores”, indica la nota, publicada el domingo.

Según el informe, la mayoría de las detenciones de los automóviles fue debido a infracciones muy comunes, como pasarse un semáforo en rojo. No obstante, solo cinco agentes policiales han sido condenados por tales asesinatos.

Asimismo, el rotativo ha encontrado en su investigación que tales asesinatos han sido más comunes entre los conductores de raza negra y que las infracciones por las que se ha detenido a conductores negros han sido más leves y menos graves.

Además, para justificar dichos asesinatos, los uniformados declararon que lo hicieron por temor de perder la vida. Los fiscales también consideraron que el asesinato de conductores desarmados era legalmente justificable.

De acuerdo con el periódico neoyorquino, tras una revisión de cientos de informes de auditoría municipales, presupuestos municipales, archivos judiciales y registros de carreteras estatales, muchos municipios de todo el país dependen en gran medida de los ingresos por multas y las tasas judiciales para pagar los servicios gubernamentales, y algunos mantienen departamentos de policía de gran tamaño para ayudar a generar ese dinero.

Durante los últimos años, los tiroteos protagonizados por la Policía con consecuencias fatales y otras formas de brutalidades contra las minorías étnicas han suscitado multitudinarias protestas y duras críticas por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles a nivel mundial.

Un estudio elaborado por las Universidades de Míchigan, Rutgers y Washington precisa que los afrodescendientes tienen 2,5 veces más probabilidades de morir a manos de agentes blancos.

El pasado octubre, la revista británica The Lancet reveló que el 55 % de las muertes por “violencia policial” en Estados Unidos entre 1980 y 2018 está mal clasificada o no se contempla en las estadísticas oficiales del Gobierno.

