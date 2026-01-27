Descubre Irán: Puertos estratégicos de Hormozgán impulsan comercio, intercambios y conectividad

Los puertos de Hormozgán impulsan la economía y el comercio de Irán, conectando el país con mercados globales y fortaleciendo turismo, pesca y desarrollo de comunidades locales.

Por Ivan Kesic

El puerto Shahid Rayai es el pilar económico de Irán: gestiona entre el 85 y el 90 % del tráfico de contenedores del país y actúa como el eje iraní clave del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que conecta el océano Índico con el norte de Europa.

El puerto Shahid Bahonar representa una jugada estratégica maestra para el futuro de Irán, ya que su ubicación en el golfo de Omán está concebida para crear un terminal vital de exportación de petróleo que elude por completo el volátil estrecho de Ormuz.

Más allá de los grandes puertos comerciales, la red de pequeños puertos de Hormozgán —como el puerto de Kish, orientado al turismo, y el puerto pesquero de Bandar Abás, especializado en productos del mar— conforma un delicado ecosistema económico y cultural que sostiene a las comunidades locales y preserva su patrimonio.

A lo largo de las relucientes costas del golfo Pérsico y del estratégicamente crucial estrecho de Ormuz, los puertos de la provincia iraní de Hormozgán son mucho más que simples puertas de entrada al tráfico marítimo.

Son motores dinámicos del crecimiento económico nacional, arterias esenciales del comercio internacional y, cada vez más, portales clave para el turismo cultural y ecológico.

Esta compleja red marítima —que abarca desde gigantes comerciales globales hasta íntimos puertos pesqueros— define el pulso económico del sur de Irán y ancla su creciente interacción con el mundo.

En su núcleo se alza el vasto complejo portuario Shahid Rayai, la columna vertebral indiscutible del comercio contenerizado de Irán y un nodo fundamental dentro del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur.

Complementando a este gigante se encuentra el visionario puerto Shahid Bahonar, también situado en Bandar Abás, cuya estrategia apunta a reforzar la capacidad exportadora de Irán más allá del estrecho de Ormuz.

Reforzando aún más la prominencia marítima de la ciudad, las modernas instalaciones multipropósito del puerto Shahid Haqani funcionan como la terminal de pasajeros más concurrida del país, posicionando a Bandar Abás como un centro neurálgico del turismo marítimo y de la conectividad regional.

Más allá de estos titanes del comercio y el tránsito, existe una constelación de puertos más pequeños y especializados que entrelazan la industria local, el patrimonio cultural y el potencial turístico: desde los muelles históricos de Kong hasta los vibrantes puertos turísticos de Kish y las ricas puertas ecológicas de la isla de Ormuz.

En conjunto, estos puertos conforman un ecosistema marítimo estratificado que impulsa la diversificación económica, respalda el desarrollo sostenible y promueve la prosperidad a lo largo de una de las costas más estratégicamente significativas del mundo.

Puerto Shahid Rayai en Bandar Abás

Puerto Shahid Rayai

El puerto Shahid Rayai se erige como la piedra angular indiscutible de la economía marítima de Irán. Por su escala, capacidad y conectividad, funciona como la principal puerta de entrada del país a los mercados globales y como el conducto central de su comercio marítimo.

Su importancia estratégica descansa, ante todo, en la geografía. Situado en la orilla norte del estrecho de Ormuz —el angosto punto de estrangulamiento por el que transita una parte sustancial del petróleo transportado por vía marítima en el mundo—, el puerto se encuentra en la intersección de las rutas globales de energía y de transporte comercial. Esta proximidad a los principales corredores intercontinentales otorga al puerto Shahid Rayai ventajas logísticas incomparables para las operaciones de importación, exportación y transbordo.

Inaugurado en 1985, en plena Guerra de la Defensa Sagrada, con el objetivo de ofrecer una alternativa resiliente a los puertos vulnerables del norte del golfo Pérsico, el complejo ha experimentado desde entonces una expansión sostenida y ambiciosa. En la actualidad, está evolucionando hacia una vasta ciudad logística de 4800 hectáreas, diseñada específicamente para respaldar las ambiciones comerciales de largo plazo de Irán.

La infraestructura del puerto refleja la magnitud de su papel. Cuarenta muelles operativos incluyen terminales de contenedores avanzadas, con calados de hasta diecisiete metros, capaces de recibir buques Panamax y Post-Panamax de última generación. El movimiento rítmico de sus veintitrés grúas pórtico activas, recortadas contra el horizonte del golfo Pérsico, se ha convertido en una imagen emblemática de las aspiraciones industriales y comerciales de Irán.

Las fases de desarrollo en curso están destinadas a elevar la capacidad anual por encima de los ocho millones de unidades equivalentes a veinte pies, posicionando al puerto Shahid Rayai no solo como un activo nacional, sino como un competidor relevante entre los principales puertos de la región ampliada.

Los datos económicos confirman este dominio. El puerto gestiona aproximadamente entre el 85 y el 90 % del tráfico de contenedores de Irán, más de la mitad del volumen total de su comercio y cerca del 70 % de sus mercancías en tránsito. Cada año procesa más de setenta y cinco millones de toneladas de carga, que incluyen productos esenciales no petroleros como acero, minerales y productos agrícolas, junto con alrededor de veintiséis millones de toneladas de envíos de petróleo y petroquímicos.

Este enorme volumen fluye directamente hacia el núcleo industrial del país. La infraestructura ferroviaria integrada conecta el puerto de manera fluida con la red ferroviaria nacional y, de forma crucial, con el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur.

A través de esta ruta multimodal, Shahid Rayai trasciende su papel nacional para funcionar como un puente de tránsito internacional, conectando el océano Índico y el golfo Pérsico con el mar Caspio, Rusia y el norte de Europa, y facilitando flujos comerciales entre Asia, África y Europa.

Designado como Zona Económica Especial, el puerto ofrece una serie de incentivos a la inversión que fomentan la logística de valor añadido, las actividades de reexportación y el desarrollo de polos industriales y de distribución en su entorno.

Su influencia se extiende más allá de la carga y las finanzas. Las operaciones subsidiarias también gestionan el tráfico marítimo hacia las islas de Qeshm y Kish, integrando los principales destinos turísticos de Hormozgán en el ecosistema comercial más amplio de la provincia.

Si bien persisten desafíos —como la intensificación de la competencia regional y la necesidad imperiosa de una modernización tecnológica continua—, el puerto Shahid Rayai mantiene una trayectoria de expansión deliberada. Su visión a largo plazo es clara: situarse entre los principales centros marítimos de la región y regular el poderoso pulso de la vida económica de Irán durante las próximas décadas.

Puerto Shahid Bahonar en Bandar Abás

Puerto Shahid Bahonar

El puerto Shahid Bahonar se consolida como una de las principales y más versátiles puertas marítimas de Irán, estratégicamente ubicado en la costa norte del golfo Pérsico, a unos ocho kilómetros al oeste del centro urbano de Bandar Abás.

Desarrollado originalmente en la década de 1970 para aliviar la congestión de los antiguos puertos regionales y nombrado en honor al fallecido teólogo y estadista iraní Mohammad-Javad Bahonar, el puerto ha experimentado una expansión constante a lo largo de las décadas posteriores.

Gracias a una inversión sostenida y a procesos continuos de modernización, ha evolucionado hasta convertirse en un terminal multipropósito que desempeña un papel integral en la arquitectura económica nacional de Irán.

La infraestructura del puerto está diseñada para atender un perfil de carga amplio y diverso. Sus doce muelles operativos, con profundidades que permiten calados de hasta 11,5 metros, facilitan una gestión eficiente de múltiples flujos comerciales.

Las instalaciones se organizan en terminales especializadas para carga contenerizada, mercancía general y fraccionada, graneles sólidos como cereales y metales, así como graneles líquidos, incluidos productos petroquímicos y gases licuados. En este último ámbito, el puerto Shahid Bahonar ostenta una distinción única a nivel nacional: es el único terminal de Irán equipado para la exportación de gas licuado.

El puerto constituye además un nodo crítico dentro de la cadena de suministro agrícola del país. Como el mayor puerto marítimo de Irán para la exportación de productos refrigerados, en particular frutas y verduras, desempeña un papel vital en la conexión de los productores nacionales con los mercados regionales e internacionales.

Complementando sus funciones comerciales, el puerto Shahid Bahonar alberga la mayor terminal internacional de pasajeros marítimos de Irán. Opera como un centro clave para el turismo regional y el movimiento de pasajeros, incluidos servicios internacionales regulares hacia Sarja.

Medidas de incentivo, como un descuento del 80 % en las tarifas para buques de pasajeros, han reforzado aún más su posición dentro del sector del turismo marítimo.

Desde una perspectiva económica, Shahid Bahonar concentra cerca del cinco por ciento de la actividad portuaria total de Irán, lo que subraya su relevancia dentro del corredor marítimo meridional del país. Su importancia estratégica se ve además amplificada por su integración en el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), que posiciona al puerto como un conducto esencial para el comercio que vincula a Irán con Asia Central, Rusia y el norte de Europa.

El puerto funciona como un nodo clave de exportación y tránsito hacia los países ribereños del golfo Pérsico y la región más amplia del océano Índico, extendiendo su alcance a mercados como Turquía, Azerbaiyán, Irak y Kazajistán. Una sólida conectividad multimodal, respaldada por nuevos enlaces ferroviarios, infraestructuras viales modernizadas y la proximidad inmediata al Aeropuerto Internacional de Bandar Abás, garantiza un movimiento eficiente tanto de mercancías como de pasajeros.

A pesar de los desafíos persistentes —entre ellos las presiones geopolíticas regionales y la necesidad imperiosa de continuar con la modernización de la infraestructura—, el puerto Shahid Bahonar mantiene una trayectoria de avance constante. Las ampliaciones recientes han incrementado su superficie operativa hasta los 378 000 metros cuadrados, con nuevas mejoras orientadas a reforzar la capacidad, la eficiencia y la automatización.

Equilibrando un elevado volumen de carga con un intenso tráfico de pasajeros, el puerto Shahid Bahonar sigue siendo un pilar indispensable de la red logística marítima de Irán, reforzando la conectividad regional y contribuyendo de manera significativa a la resiliencia económica del país.

Puerto Shahid Haqani en Bandar Abás

Puerto Shahid Haqani

El puerto Shahid Haqani, la principal terminal marítima de pasajeros y turismo de Irán, está ubicado directamente dentro del tejido urbano de Bandar Abás y actúa como la puerta de entrada fundamental para millones de viajeros que se desplazan entre el territorio continental y las emblemáticas islas del golfo Pérsico.

Durante casi 140 años, el puerto funcionó como la única salida marítima de Bandar Abás, hasta que en la década de 1960 su gestión fue transferida del municipio a la Organización Nacional de Puertos y Navegación Marítima (PMO). Este traspaso marcó el inicio de un amplio proceso de modernización que culminó con una gran remodelación entre 2007 y 2009.

El proyecto incluyó la construcción de una dársena protegida de siete hectáreas, extensas labores de dragado que alcanzaron aproximadamente los 100 000 metros cúbicos, la instalación de sistemas de muelles flotantes de gran escala y el desarrollo de instalaciones terrestres plenamente integradas.

En marzo de 2015, el puerto fue inaugurado oficialmente como la mayor terminal marítima de pasajeros del país, consolidando su papel central en la movilidad regional y en el turismo marítimo.

La infraestructura del puerto ha sido concebida específicamente para gestionar flujos masivos de pasajeros y servicios orientados al turismo. Con una superficie de 6,7 hectáreas, el puerto Shahid Haqani cuenta con once muelles, entre ellos nueve dedicados exclusivamente a pasajeros, un muelle flotante multipropósito con rampa para buques roll-on/roll-off destinados al transporte de vehículos y carga, y un muelle específico para abastecimiento de combustible.

El complejo terminal está respaldado por servicios modernos que incluyen restaurantes, servicios bancarios, comercios y amplias zonas de estacionamiento.

La eficiencia operativa y la experiencia del pasajero se ven reforzadas mediante sistemas electrónicos de venta de billetes sin efectivo, estaciones internas de seguridad y extinción de incendios, y vehículos eléctricos para el transporte interno de pasajeros. El puerto funciona como centro operativo de una flota de aproximadamente cuarenta embarcaciones modernas, entre autobuses marítimos y buques de pasajeros, con una capacidad combinada cercana a los 4000 pasajeros por ciclo operativo.

Las rutas con mayor volumen de tráfico conectan Bandar Abás con las islas de Qeshm y Hormuz, además de servicios regulares hacia la isla de Larak. En conjunto, estas rutas concentran la gran mayoría de los desplazamientos de pasajeros en el este de la provincia de Hormozgán.

La importancia estratégica del puerto quedó claramente reflejada en 2022, cuando gestionó más de 1,2 millones de pasajeros en tan solo seis meses, un dato que evidencia tanto su posición dominante en el mercado como la sólida recuperación del transporte marítimo tras la pandemia.

Más allá de su función de transporte, el puerto Shahid Haqani actúa como un punto neurálgico para el desarrollo turístico y la inversión privada en el sur de Irán. Las autoridades han promovido activamente la inversión destinada a ampliar la flota de buques de pasajeros y a mejorar los servicios de bienestar, recreación y hospitalidad dentro del recinto portuario. Entre las iniciativas planteadas destaca la creación de una zona específica de descanso y recreación marina, concebida para aprovechar el atractivo paisajístico del litoral y consolidar un nuevo polo turístico.

Esta estrategia se inscribe en los objetivos más amplios de la provincia, orientados a capitalizar el tránsito anual de más de tres millones de pasajeros a través de los puertos del este de Hormozgán, integrando la infraestructura de transporte con ofertas de ocio y turismo.

Como principal punto de acceso marítimo al geoparque de la isla de Qeshm, reconocido por la UNESCO, y a los impactantes paisajes multicolores de la isla de Hormuz, el puerto Shahid Haqani representa tanto la primera como la última impresión para un segmento vital de la industria turística iraní. De este modo, conecta de forma directa la política nacional de transporte con el desarrollo sostenible de las economías insulares locales y la promoción del intercambio cultural.

Puerto de Kish

Puertos menores: pilares de la comunidad, la cultura y el turismo

Más allá de los vastos patios de contenedores y las terminales petroleras, el verdadero espíritu de la identidad marítima de Hormozgán reside en su red de puertos más pequeños, cada uno de ellos un nodo especializado que cumple funciones esenciales para sostener los medios de vida locales, preservar el patrimonio cultural y abrir múltiples formas de turismo.

En conjunto, estas instalaciones conforman el sistema capilar de la economía provincial, respaldando a las comunidades costeras y manteniendo vínculos vitales entre el territorio continental, las islas emblemáticas del golfo Pérsico y el flujo constante de visitantes que las sostiene.

En el corazón de la industria pesquera regional se encuentra el Puerto Pesquero de Bandar Abás, el centro neurálgico indiscutible de los productos del mar en el sur de Irán. Aquí se desembarca la pesca diaria del golfo Pérsico, se subasta, procesa y distribuye a través de amplias instalaciones de almacenamiento en frío y envasado, abasteciendo al mercado interno y apuntalando un dinámico sector exportador de camarón y especies de pescado de alto valor.

Los puertos orientados al turismo desempeñan un papel igualmente crucial. El puerto de Kish actúa como la moderna y elegante puerta de entrada a la principal isla turística de Irán, gestionando un intenso tráfico de pasajeros mediante ferris rápidos y catamaranes, al tiempo que maneja carga rodada y contenerizada indispensable para sostener los hoteles de lujo, los complejos comerciales y la zona franca de la isla.

Complementando este modelo de turismo de ocio se encuentra el puerto de Hormuz, el vínculo vital con la isla de Ormuz, de extraordinaria riqueza geológica, donde los servicios diarios de ferri trasladan a los visitantes hacia sus célebres paisajes multicolores, sosteniendo de forma directa a guías locales, restaurantes y comunidades artesanales.

El patrimonio cultural se ancla en puertos como Kong, un histórico puerto de dhows que mantiene viva la tradición de la construcción naval en madera y conserva vínculos tangibles con el pasado perlero y comercial del golfo Pérsico.

En la isla de Qeshm, el puerto de Laft atrae a visitantes fascinados por sus magníficos antiguos depósitos de agua y su distintiva arquitectura de torres de viento, ofreciendo un encuentro profundo con la ingeniería vernácula y la historia costera.

El desarrollo industrial y regional se ve respaldado por puertos como Pahel, que proporcionan terminales menos congestionadas para graneles como cemento y materiales de construcción, abasteciendo proyectos de infraestructura en Hormozgán y en provincias vecinas.

Mientras tanto, las comunidades dependientes de la pesca en la isla de Qeshm se apoyan en instalaciones dedicadas como el Puerto Pesquero de Qeshm, que respalda una flota considerable y el procesamiento de productos del mar orientados a la exportación, así como en el pequeño pero vital puerto de Ramchah, que sostiene a aldeas insulares remotas.

Incluso puertos con funciones estratégicas o de seguridad prioritarias, como Abu Musa y Shahid Zakeri, contribuyen de manera significativa a la vida civil al mantener líneas esenciales de suministro para las poblaciones insulares y apoyar la actividad pesquera local.

En su conjunto, estos puertos menores revelan que la economía marítima de Hormozgán es un ecosistema complejo y de escala humana. Garantizan la seguridad alimentaria, permiten la habitabilidad permanente de las islas, celebran la continuidad cultural, facilitan los viajes de ocio y aportan resiliencia logística descentralizada.

Su desarrollo continuo, a menudo centrado en la mejora de muelles, instalaciones para pasajeros y servicios turísticos, resulta clave para una visión integral de la provincia, en la que el crecimiento económico, la resiliencia comunitaria y el turismo sostenible se entrelazan de forma armónica a lo largo de las costas del Golfo Pérsico.