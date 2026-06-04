CGRI: No habrá estabilidad en la región sin retirada israelí de Líbano

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha urgido la retirada de Israel del Líbano, como la condición para que se recupere la paz en la región.

Mediante un comunicado emitido este jueves, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha denunciado brutales agresiones de Israel contra el Líbano pese a un frágil alto el fuego que rige allí desde mediados de abril.

La nota afirma que las condenas expresadas por organizaciones internacionales y gobiernos no han frenado las acciones hostiles de Israel en el Líbano y que las iniciativas estadounidenses presentadas como llamados “esfuerzos de paz no han producido resultados distintos al aumento de la violencia y el genocidioˮ.

El comunicado añade que el ejército “cobardeˮ israelí intenta compensar sus fracasos militares mediante ataques contra civiles y la destrucción de viviendas, hospitales y escuelas. También acusa a Israel de mantener una política basada en la ocupación y la devastación de territorios palestinos y libaneses.

Ha descrito a Israel como un “régimen racista que, pese al respaldo incesante de Estados Unidos y de los gobiernos europeos, ha hecho de gobernar sobre tierras devastadas su única especialidadˮ.

La fuerza élite iraní ha asegurado que los pueblos de la región no abandonarán al pueblo libanés y afirmado que los libaneses “no permitirán que el régimen usurpador [israelí] obtenga mediante acuerdos políticos impuestos con el apoyo de […] Estados Unidos lo que no logró conseguir por la vía militarˮ.

Cualquier tregua con EEUU debería aplicarse también al Líbano

Ha reiterado además la postura inquebrantable de Irán respecto al Líbano, diciendo que una de sus condiciones fundamentales para aceptar un alto el fuego con EE.UU. era que “este se aplicara a todos los frentes, incluido el del Líbanoˮ.

En este contexto, el CGRI ha exigido el cese inmediato de las agresiones militares israelíes, la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados en el Líbano hasta las fronteras internacionalmente reconocidas y el respeto a la integridad territorial libanesa.

La nota ha calificado al Líbano como una “tierra de honor y dignidadˮ, reiterando el apoyo integral del frente de la Resistencia al país levantino. Asimismo, ha concluido, sosteniendo que “no habrá estabilidad ni tranquilidad en la región mientras no se produzca la retirada [israelí] de los territorios ocupados en el Líbano”.

Desde el 2 de marzo, Israel ha estado llevando a cabo una ofensiva ampliada sobre el Líbano, que ha causado la muerte de más de 3500 personas, ha dejado heridas a más de 10 500 y ha desplazado a más de 1,6 millones de personas, pese a un frágil alto el fuego alcanzado por la presión de Irán.

El miércoles, EE.UU. informó de una nueva tregua entre el Líbano e Israel, que exige un “cese completoˮ del fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y la evacuación de todos los “operativos del movimiento del sector sur del río Litaniˮ.

Israel seguirá sus operaciones en el Líbano pese al alto el fuego

Esto mientras que este jueves, el ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, dijo que Israel continuará con sus operaciones sobre el terreno en el sur del Líbano y que las tropas israelíes permanecerían en la denominada zona de seguridad del sur del país árabe, incluida la zona del castillo de Beaufort, una fortaleza de 900 años de antigüedad capturada por Israel el sábado.

Hezbolá, por su parte, ha rechazado la tregua, enfatizando que ni Washington ni Tel Aviv tienen autoridad para dictar el futuro de la Resistencia.

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