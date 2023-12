Comandante iraní: Crímenes en Gaza revelan desintegración de Israel

Un alto comandante del Ejército iraní resalta que los crímenes del régimen de Israel contra los palestinos en Gaza son signos de su debilidad y decadencia.

“El régimen sionista se encuentra en una etapa en la que hace todo como un loco, y esto muestra su debilidad. Si el régimen sionista no estuviera débil, lucharía con fuerza, habría utilizado tácticas militares y se habría plantado frente a su oponente”, en lugar de matar a mujeres, niños y atacar hospitales, ha indicado este lunes el comandante adjunto del Ejército de Irán para Asuntos de Coordinación, el contralmirante Habibolá Sayari, en una entrevista con la agencia local de noticias Mehr News.

Para Sayari, estas medidas de Israel ponen de relieve su “debilidad, decadencia y desintegración”, pues “cuando uno se debilita y no tiene nada que decir, puede hacer cualquier cosa”.

El mando castrense, además, ha criticado las incursiones de Israel en el hospital de Al-Shifa de Gaza, pretextando que debajo de ese centro médico había túneles ocultos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). Los sionistas ni siquiera han podido probar estas afirmaciones, ha agregado.

Por otro lado, el comandante iraní ha destacado que si no fuera por los apoyos de Estados Unidos y los países europeos, no existiría hoy el régimen sionista. “Quienes proclaman [defender] los derechos humanos deberían ver lo que les está pasando a las personas oprimidas que no tienen refugio” en Gaza, ha insistido.

Desde el 7 de octubre y por su fracaso ante la operación de Tormenta de Al-Aqsa de HAMAS, las fuerzas de ocupación atacan áreas densamente pobladas de la Franja de Gaza, lo que supone un crimen de guerra, tal como indica el derecho internacional.

Estas agresiones han dejado al menos 18 000 muertos en Gaza, donde más del 80 % de la población, de 2,3 millones de habitantes, se ha visto obligada a desplazarse internamente.

Tormenta de Al-Aqsa es una operación sin precedentes, sorprendente e increíble, que acelerará la caída del régimen israelí, y que ha causado el deshonor de los reclamantes de derechos humanos liderados por Estados Unidos, Israel y sus partidarios occidentales, así como de aquellos que permanecen en silencio frente a los crímenes del régimen sionista.

tqi/ncl/mkh